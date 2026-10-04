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彰化市長選戰升溫！ 陳文賓東區千人造勢 許原龍喊「選票要集中」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨彰化市長參選人陳文賓今天成立東區後援會，彰化縣長參選人魏平政也到場相互拉抬。記者林敬家／攝影
國民黨彰化市長參選人陳文賓今天成立東區後援會，彰化縣長參選人魏平政也到場相互拉抬。記者林敬家／攝影

國民黨彰化市長參選人陳文賓今天成立東區後援會，彰化縣長參選人魏平政也到場相互拉抬，彰化縣議會副議長許原龍站台指出，這次選舉競爭激烈，現在外面風聲到處放，甚至傳出「陳文賓沒問題」，但他反而很替陳文賓擔心，強調選票要集中，全力支持陳文賓。

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陳文賓過去為南區市民代表，並陸續擔任代表會副主席、主席，今天在非本命區的成立東區成立後援會，包括彰化縣農會理事長張翰天，以及彰化縣議員參選人謝宗樺等人也登台造勢，現場約有1000人到場助陣；團隊預計也會在北區成立後援會，持續強化聲勢。

許原龍表示，彰化東區未來還有很多工作要推動，未來在議會也會全力配合；他說，陳文賓過去1、20年來對彰化的付出有目共睹，呼籲支持者要大團結，選票要集中，不要把票分出去。

陳文賓說，彰化市長應該選一個有經驗、有能力的人，要能向上溝通、向下協調，經驗不是念書得來的，是靠時間磨練，以及過去在地方走訪累積而來。他表示，彰化市要是被員林市追過，在天公祖面前說話不能欺騙，當選後一定會全力服務鄉親。

魏平政致詞表示，陳文賓不時和他一起溝通彰化市如何發展建設，近期兩人也討論東區最需要一座長照衛福大樓，未來托嬰、扶幼、養老都可以服務。他說，未來若自己當選縣長，兩人可以強強聯手，讓彰化市持續發展。

另一方面，民進黨彰化市長參選人黃柏瑜近日也成立4大後援會拚聲勢，包括醫療界後援會、工商界後援會、扶輪社後援會及北區後援會，今天下午預計再成立西區後援會，總統府秘書長潘孟安將到場站台。

國民黨彰化市長參選人陳文賓今天成立東區後援會，現場千人助陣。記者林敬家／攝影
國民黨彰化市長參選人陳文賓今天成立東區後援會，現場千人助陣。記者林敬家／攝影

國民黨彰化市長參選人陳文賓今天成立東區後援會，彰化縣農會理事長張翰天（左二）、彰化縣議會副議長許原龍（右一）站台。記者林敬家／攝影
國民黨彰化市長參選人陳文賓今天成立東區後援會，彰化縣農會理事長張翰天（左二）、彰化縣議會副議長許原龍（右一）站台。記者林敬家／攝影

2026九合一選舉 陳文賓 彰化縣選舉

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