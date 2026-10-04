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南市議員林燕祝拚5連霸競總今成立 馬英九大姊來站台

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市議員林燕祝拚5連霸競總今成立，馬英九前總統的大姊馬以南更南下站台親批彩帶。記者謝進盛／攝影
南市議員林燕祝拚5連霸競總今成立，馬英九前總統的大姊馬以南更南下站台親批彩帶。記者謝進盛／攝影

力拚5連霸的國民黨台南市議員林燕祝競選總部今上午成立，會場湧入逾千名熱情支持者 現場水洩不通，馬英九前總統的大姊馬以南更南下站台，讓藍軍支持者士氣大振。

2026九合一選舉

永康區市議員這次12搶7，老將新人競爭激烈，國民黨在永康區提名林燕祝、周宏昌、卞宗康、李秉倫，林燕祝是該選區國民黨唯一現任議員，憑著多年服務累積口碑，這次邁向5連霸，本屆及上屆都是第一高票當選，今在永康區永大路三段服務處與國民黨台南市長提名人謝龍介成立聯合競選總部。

包括謝龍介、藍營市議員方一峰、曾培雅及國民黨市議員提名人李佳蓉、歐政豪等人及多名里長都到場，南市中醫師公會理事長名譽陳俊銘、桂田集團創辦人朱仁宗分別代表致贈粽子、蔥等預祝高票當選，現場凍蒜聲不歇。

特別的是，馬英九前總統的姊姊馬以南也南下，親自為林燕祝披上彩帶，馬以南籲請鄉親全力支持林燕祝，拜託台下支持者每人拉10票，將一心一意為鄉親打拚的林燕祝送入市議會。

林燕祝也細說從政過往，一步一腳印服務鄉親，全心全意投入市議員工作，更懇親支持者要堅定意志，持續為鄉親權益守護、把關。

謝龍介也把握機會推銷曾提出的市長政見；

包括「 你生孩子我供房子」：將房屋坪數與生育胎數掛鉤，生1胎提供25坪（2房）、生2胎35坪（3房）、生3胎45坪（4房）；以每坪15萬元成本價出售、免自備款，由市府擔保向銀行貸款。

同時針對育兒津貼與加碼，如提出0至15歲每人每月發放5000元成長津貼。

此外，對於0至3歲幼兒尿布全額免費、0至6歲幼兒健保費全額由市府補助，並推動4年內公托數量翻倍、國中小營養午餐免費。

另外，針對65歲以上長者健保費取消排富條款、全面由市府負擔敬老卡每月補助加碼1,000元，並擴大使用範疇。重陽敬老金從現行提高至3000元等。

南市議員林燕祝拚5連霸競總今成立，國民黨台南市長提名人謝龍介（左一）親授戰旗。記者謝進盛／攝影
南市議員林燕祝拚5連霸競總今成立，國民黨台南市長提名人謝龍介（左一）親授戰旗。記者謝進盛／攝影

南市議員林燕祝（右二）拚5連霸競總今成立，市議員方一峰（右一）、馬英九前總統的大姊馬以南（右三）更南下等人與會。記者謝進盛／攝影
南市議員林燕祝（右二）拚5連霸競總今成立，市議員方一峰（右一）、馬英九前總統的大姊馬以南（右三）更南下等人與會。記者謝進盛／攝影

林燕祝 議員 馬英九 2026九合一選舉 台南市選舉

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