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李四川造勢恐干擾校園考試 蘇巧慧：要注意細節 把對市民影響降到最低

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長參選人蘇巧慧（左）今到汐止，參加新北市議員參選人蔡美華（右）競選總部成立活動，尋求選民支持。記者余承翰／攝影
新北市長參選人蘇巧慧（左）今到汐止，參加新北市議員參選人蔡美華（右）競選總部成立活動，尋求選民支持。記者余承翰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天下午辦造勢活動，可能干擾鄰近海山高中參加學力鑑定考試學生。民進黨參選人蘇巧會表示，辦活動要注意細節，各黨各派一起努力降低對市民的影響。

2026九合一選舉

李四川陣營今天上午辦2場、下午辦1場「我們都挺李四川」造勢活動，下午場地點在板橋第一運動場，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜先後登台助講。

李四川競選辦公室今天表示，因應海山高中下午舉行115年度自學進修普通型高中畢業程度學力鑑定考試，造勢活動在考試期間，將全面落實降低音量，並同步進行「三創新措施」，鼓掌替代凍蒜、揮旗替代歡呼、啟動降噪並全時監測，一同為了學生們的考試品質努力。

蘇巧慧今天到汐止參加民進黨新北市議員參選人蔡美華競選總部成立活動時，媒體詢問她對此事的看法。蘇巧慧說，選戰只剩下50幾天，當然大家都會舉辦許多的活動。在活動舉辦的時候，真的應該要注意更多的細節，把對市民的影響降到最低，就是各黨各派大家一起來努力。

新北市長參選人蘇巧慧（左）今到汐止，參加新北市議員參選人蔡美華（右）競選總部成立活動，尋求選民支持。記者余承翰／攝影
新北市長參選人蘇巧慧（左）今到汐止，參加新北市議員參選人蔡美華（右）競選總部成立活動，尋求選民支持。記者余承翰／攝影

新北市長參選人蘇巧慧（左）今到汐止，參加新北市議員參選人蔡美華（右）競選總部成立活動，尋求選民支持。記者余承翰／攝影
新北市長參選人蘇巧慧（左）今到汐止，參加新北市議員參選人蔡美華（右）競選總部成立活動，尋求選民支持。記者余承翰／攝影

李四川 蘇巧慧 校園 2026九合一選舉 新北市選舉

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