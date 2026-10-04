選戰攻防破…40萬留言湧蔣萬安臉書洗版 藍拆解沈伯洋毒品立場反擊

台北市長選戰毒品議題攻防延燒，蔣萬安臉書15小時已被綠網軍湧入超過40萬留言洗版。國民黨立委陳菁徽、議員鍾沛君、張斯綱今天也召開記者會拆解沈伯洋的毒品立場。陳說，2014年沈伯洋發布這篇文章的時候，美沙冬已經實施快要十年，可是沈伯洋卻在文章稱「給毒品、給針頭」是在開玩笑嗎？

陳菁徽表示，沈伯洋12年前文章最扯的是，說出「提供吸毒者毒品」、還說「除罪化對某些人過於偏激的話，台灣至少可以仿效某些國家，建立社區中心提供吸毒者毒品與乾淨針頭，並導入社工機制予以協助。」陳菁徽問，就沈自己寫的文章，沈進入立法院兩年時間，面對近10年台灣的毒品氾濫問題，到底做了什麼？

陳菁徽說，她調出統計數據，發現沈伯洋任立委2年，對於毒品防制零質詢、也零法案提出，但民進黨執政這10年，台灣毒品從2006年到2025年這十年，毒品查獲從1992公斤上升到1萬8263公斤；毒品案件高從7萬6068件到9萬0741件，甚至近期大家關心的毒駕、喪屍煙彈案件層出不窮。

陳菁徽感嘆，一個毒駕案件讓可能讓家人出門就消失了；還有年輕員警在路上盤查被毒駕的人撞死。根據統計，台灣今年上半年光毒駕的公共危險案件被移送就有9710件，為去年同期的三倍以上，短短半年毒駕造成17人死、283人受傷，光是5月單月就有8人因為毒駕枉死，甚至毒品嫌疑犯年輕化。

陳菁徽說，沈伯洋擔任立委這兩年，沒有針對毒品喪屍湮但，因為這兩年很專心地在搞他的大罷免，最近問沈伯洋對於營養午餐，教師節放假的看法，沈伯洋會說，因為我是國防外交委員會的委員，但不分黨派，很多委員都會對於毒品問題年輕化、喪屍煙彈等議題愈來愈嚴重。

鐘沛君表示，2026年的沈伯洋沒有辦法面對2014年唱高調的學者沈伯洋？也想問問蘇巧慧，沈伯洋過去曾在文章中提到，政府成立社區中心提供吸毒者毒品與乾淨針頭，既然沈伯洋與蘇巧慧組成慧聚洋流，蘇巧慧是否也贊成這樣的毒品政策？至今沒有看到回應，是未來的毒品共同政見？

陳菁徽說，大家不覺得奇怪，沈伯洋不斷挑起戰帖、叫板蔣萬安，卻沒有在立院提出任何的質詢修法？沈伯洋2014年發布文章時，其實美沙冬療法早就由前總統陳水扁引進台灣，沈伯洋竟不知道？甚至在馬政府時期法制化，從扁政府延續到馬政府，馬政府做好法令完備，但當時沈伯洋卻還稱我國法令不足？到底哪裡法令不足？還說沒有完善的私人機關配合？但扁馬政府都有補助許多民間擴大團體，每日接受治療超過9400人，請問這些數據都很完整，何來沒跟私人機關配合？

陳菁徽說，2014年沈伯洋發布這篇文章的時候，美沙冬已經實施快要十年，可是沈伯洋卻在文章稱「給毒品、給針頭」，是在開玩笑嗎？並且懷疑當時沈伯洋，根本不知道有美沙冬這個制度，最過分的是，選舉到了就到處蹭議題，沈伯洋請負責任面對過去的自己。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885