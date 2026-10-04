賴瑞隆批柯志恩找的人都在唱衰高雄 柯反擊賴也找過柯文哲站台

民眾黨創黨主席柯文哲及現任黨主席黃國昌接連到高雄與柯志恩合體輔選，國民黨高雄市長參選人柯志恩強調高雄藍白創下合作最佳典範。民進黨市長參選人賴瑞隆認為，柯邀請站台的人都在唱衰高雄、否定高雄發展。柯志恩回擊，賴瑞隆也曾兩度邀請柯文哲替黃色小鴨活動站台，難道也是在唱衰高雄？此外，針對高雄提出監督與建議並不等於唱衰高雄。

民眾黨柯文哲、黃國昌接連兩天到高雄輔選，且都有跟柯志恩同台。賴瑞隆表示，政黨政治選舉的過程都是這樣，大家努力爭取各方支持，昨天賴清德總統、蕭美琴副總統、前院長蘇貞昌南下高雄為他站台推薦，「這都是民主政治的一部分，我們尊重」，但你邀請的人不要唱衰高雄，應該要肯定高雄這幾年的努力發展。

針對對手所言「唱衰高雄」這樣的說法，柯志恩反擊，她每次提出監督與建議時就被說唱衰高雄，賴瑞隆在2015年曾兩度邀請柯文哲市長替黃色小鴨活動站台，蹭他蹭到難以想像的地步，「難道那時候你也認為，柯文哲在唱衰你、唱衰高雄嗎？」

柯志恩強調，不要一個人換一個位置，講話就不合邏輯，他們只是善盡監督的角色，這也是為何要換黨做看看的緣故。反觀高雄8名民進黨立委，在面對中央的政策及預算漏洞時，敢提出任何質疑嗎？藍白本來就應該善盡監督角色，不要一提出弊端就說唱衰高雄，高雄人民是不會買單的。