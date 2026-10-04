影／江啟臣競總成立 盧秀燕力挺讚「最佳接班人」

國民黨台中市長參選人江啟臣今天舉行競總成立大會，市長盧秀燕公開為立委江啟臣站台全力造勢。造勢現場集結多位政壇重量級人物與黨籍民意代表，包含侯友宜、韓國瑜等人皆到場挺身支持，展現團結氣勢。

盧秀燕致詞時強調，台中市近年在國際事務、交通建設、教育文化及環保等各項市政發展上，江啟臣始終與她一同商討與規畫，是她的「良師益友與最佳夥伴」。盧秀燕指出正是因為有這樣的團隊攜手努力，台中市才能在過去八年中獲得極高的幸福感評價與肯定。

盧秀燕表示，江啟臣對台中的大小市政極為熟悉，且早已做好萬全準備，若能順利當選，必定是「最強、最好的市長」。盧秀燕以家庭比喻市政傳承，表示就像家庭長者卸任時需要安心將責任交給合適的接棒人，她相信若由江啟臣接任，不僅自己能夠放心，全體台中市民也會感到安心與信任。

盧秀燕致詞結束高舉江啟臣的手，向現場熱情支持者喊話，帶領全場民眾齊聲大喊「凍蒜」，呼籲大家全力支持江啟臣，共同為台中的繁榮、進步與幸福生活持續努力。