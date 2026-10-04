對尬李四川 蘇巧慧：蘇巧慧做工程、建設絕對不輸人

2026新北市長選戰倒數55天，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席板橋選區市議員餐選人陳俊諺聯合競選總部成立大會，談到板橋未來發展時強調，自己過去不論造橋、鋪路、軌道建設、堤外便道、交流道、車站及學校等建設，都累積多年經驗，「蘇巧慧做工程、做建設絕對不輸人」，未來若當選市長，將把都市更新處升格為一級「都更局」，加速推動板橋都更，並以市長的態度與執行力，帶動城市建設速度。

蘇巧慧表示，市長不需要每天站在工地，也不用每天在會議的細枝末節，但「市長的態度出現之後，要貫穿到他每一件處理的事物」，選市長看的就是過去有沒有成績、能不能展現執行力。

蘇巧慧說，自己過去服務的選區，從硬體建設到基礎建設都有具體成果，她可以向中央爭取預算，也可以跟地方協調意見，所以我們的建設才會這麼快、這麼好，市長的態度決定城市進步的速度。

她指出，板橋人口超過50萬，城市發展需要更舒適的居住環境，若當選市長，第一項重要工作就是加速都市更新，將都更處從二級單位提升為一級局處，跟其他局處平起平坐，讓都更可以與社福、教育、交通、文化及產業等政策整合。

蘇巧慧也提出板橋未來發展藍圖，包括重新活化府中、板橋、江子翠廊帶，推動板橋醫療園區如期如質完成，以及更新板二體育館等，讓板橋居民感受到居住環境與城市風貌全面升級，讓板橋繁榮重現。

她也說，板橋交通便利，居住條件相對台北市具有優勢，未來應積極爭取數位科技企業進駐，打造板橋數位園區，讓更多企業、工作機會留在新北，不只是Google、Amazon，也希望吸引更多企業在板橋設立總部或分公司，讓板橋成為年輕人的工作基地。

蘇巧慧也力挺陳俊諺指出，表示陳俊諺雖是新人，但已在地方、立法院、議會歷練，自己過去審預算、查法案時都曾與他共事，認為他的專業、耐心與認真無可挑剔，已經做好接棒的準備。

蘇巧慧說，板橋要拚五席議員不容易，新人尤其需要支持，因此呼籲支持者在最後55天多給陳俊諺溫暖，讓更多選民認識他的政見與能力。

蘇巧慧說，自己投入選戰約800天，始終把重點放在「未來、希望、願景」，不攻擊對手，把過去成績、現在態度及未來計畫交給選民比較，「我們是來面試的」，她也喊話支持者，板橋是新北最大選區「板橋贏，我們就贏」，盼最後55天全力衝刺，讓陳俊諺當選、自己也順利過關。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市議員參選人陳俊諺聯合競總成立大會。記者葉德正／攝影