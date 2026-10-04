影／韓國瑜首場輔選獻給江啟臣 讚江具國際觀與苦幹精神

立法院長韓國瑜今天出席國民黨台中市長參選人江啟臣的競選總部成立大會，現場吸引大批熱情支持者揮舞國旗造勢。韓國瑜特別指出，這是他2026大選的第一場輔選活動，獻給多年來並肩作戰的江啟臣。包括台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、南投縣長許淑華以及多位台中區域立委與地方公職均到場挺身相助。

韓國瑜在致詞時表示，他與江啟臣在立法院合作兩年多，深受其認真、踏實與努力不懈的態度感動。韓國瑜指出，江啟臣出身基層，家庭背景平實，憑藉自身努力一路考取政大外交系、赴美留學，並曾在服役時擔任陸軍海龍蛙兵。此外，韓國瑜讚揚江啟臣擁有豐富的國際視野與優異的外交協調能力，是帶領台中走向國際化的最佳人選。

造勢現場氣氛熱烈，韓國瑜不改幽默本色，拿自己的禿頭自嘲，逗得現場民眾與台上貴賓笑聲不斷。他強調，台中不能僅是台灣的台中，未來更要成為「亞洲的台中、世界的台中」。韓國瑜呼籲廣大台中鄉親展現熱情與支持，給予同理心與能力兼備的江啟臣機會，一同攜手推動台中發展再創新高。