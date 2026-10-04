影／藍營台中造勢鄭麗文開砲 批綠營意識形態治國致傳產苦不堪言

國民黨主席鄭麗文今天前往台中出席台中市長參選人江啟臣競選總部成立大會，站在造勢舞台上慷慨激昂開講，嚴詞抨擊民進黨執政方針，並為台灣傳統產業與地方經濟發聲。

鄭麗文致詞時指出，台灣傲視全球的除了民主與經濟奇蹟外，更有作為「護國神山」的半導體產業；台中更是聚集了眾多台灣的「隱形冠軍」，是支撐台灣經濟真正的盤石推手與功臣。台中發展精密製造與傳產，全球都看得到台灣製造的黃金招牌。

鄭麗文批近兩年來傳統產業苦不堪言、經營非常慘澹。引述民進黨台中市長參選人何欣純先前說法指出，其選區大里、太平竟有高達六千家工廠關閉，許多台中傳產業者面臨無薪假等龐大壓力。鄭麗文質問：「撐起台灣經濟、提供龐大就業機會的傳產與精密機械，問題究竟出在哪裡？」

鄭麗文批評，民進黨長期以意識形態治國，天天熱衷政治鬥爭而不思拚經濟，甚至推行偏激危險的兩岸政策。盡管政府宣稱要撒大錢發展AI、協助中小企業，但基層企業與勞工根本感受不到成果。她強調，若非國民黨地方政府持續努力服務拚搏，全台灣早已被執政黨的內鬥與仇恨搞垮，呼籲民眾看清現狀，齊心守護台灣的民主自由與經濟成就。