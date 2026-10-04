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遵從柯文哲建議扛下柯志恩競選總幹事？ 黃國昌：我願意當分身

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨主席黃國昌（右）今天現身高雄參加三民區議員參選人林于凱（中）所舉辦的親子日活動，國民黨柯志恩（左）也有出席，她強調，三人站在一起，就是高雄藍白合作的最佳典範，也期待未來能共同為地方服務。記者徐白櫻／攝影
民眾黨主席黃國昌（右）今天現身高雄參加三民區議員參選人林于凱（中）所舉辦的親子日活動，國民黨柯志恩（左）也有出席，她強調，三人站在一起，就是高雄藍白合作的最佳典範，也期待未來能共同為地方服務。記者徐白櫻／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲昨天建議國民黨高雄市長參選人柯志恩找民眾現任黨主席黃國昌擔任競選總幹事。黃國昌今天回應，只要柯志恩有任何需要協助的地方，不管是柯文哲或他，都會願意當柯志恩的分身、盡力輔選。

2026九合一選舉

民眾黨高雄市議員三民區參選人林于凱今早在鼎泰廣場公園舉辦親子日活動，民眾黨主席黃國昌現身輔選，國民黨市長參選人柯志恩也到場相挺。柯志恩說，她與林于凱熟識已久，多年來在政策推動上有所合作，林于凱對她而言是「專業問政」的代表，希望大家多支持優質候選人。

柯文哲與柯志恩昨日在高雄合體掃菜市場，建議柯志恩邀請民眾黨主席黃國昌擔任競選總幹事。對此說法，柯志恩面對今天記者提問笑得很開心。

黃國昌回應，柯文哲主席常常會有一些非常有創意的說法跟講話，最主要是要展現台灣民眾黨對於柯志恩百分之百支持、全力相挺。

黃國昌指出，「我們挺的不僅僅是柯志恩，我們挺的是高雄」，因為台灣民眾黨挺的是高雄，才希望高雄不再是新潮流的囊中物，高雄需要有一個更好的視野、更好的治理模式，「我們相信在立法院裡面表現傑出、永遠跟基層民眾站在一起的柯志恩，才是接下來高雄最好的領航者」。

他強調，台灣民眾黨說到做到，柯志恩有任何需要協助的地方，他相信不管是柯文哲主席、不管是他個人或今天的男主角林于凱，大家都願意當柯志恩的分身，做所有可以幫助柯志恩勝選、能夠引領高雄大步向前的工作。

柯志恩 柯文哲 黃國昌 2026九合一選舉 高雄市選舉

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