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楊文科籲藍軍團結挺徐欣瑩 強調延續新竹縣建設成果

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
楊文科表示，新竹縣正站在下一階段發展的重要關鍵點，未來如何讓科技產業、地方建設、教育文化與民眾生活持續提升，需要大家共同努力。圖／國民黨新竹縣黨部提供
楊文科表示，新竹縣正站在下一階段發展的重要關鍵點，未來如何讓科技產業、地方建設、教育文化與民眾生活持續提升，需要大家共同努力。圖／國民黨新竹縣黨部提供

國民黨新竹縣黨部主委楊文科3日出席新竹縣新和聯誼會暨軍系、友好社團團結大會，與新和聯誼會理事長邱國樑及軍系、友好社團幹部齊聚一堂，他表示，選舉最重要的就是團結凝聚共識，守住多年累積的建設成果，持續讓新竹繁榮向前。他以「三人同一心，黃土變成金」強調，只要大家目標一致、團結一心，就能凝聚力量、共同打拚，迎向勝利。

2026九合一選舉

楊文科也掛保證，國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩做事認真、有原則，能承接既有建設與施政方向，專注縣政與地方發展。「科技是骨幹，文化才是一座城市的靈魂」，未來除了拚經濟、拚建設，也要讓生活品質、教育與文化同步向前。

楊文科表示，新和聯誼會及軍系、友好社團長期以來都是地方重要的社團力量，許多成員也長年參與地方公共事務，感謝邱國樑及各社團幹部多年來的投入。

楊文科表示，新竹縣這幾年快速發展，科技產業持續成長，家庭生活與教育投入也隨之提升，從近年家庭所得、教育支出等數據，都可以看見新竹整體經濟實力與家庭生活型態的改變。他指出，科技是新竹發展的重要骨幹，但城市發展不能只有科技，也要兼顧文化、教育與生活品質，讓地方整體發展持續向前。

談到年底選舉，楊文科表示，地方治理需要延續，也需要選出能夠承接既有建設、繼續推動新竹發展的人。他介紹徐欣瑩，形容徐欣瑩做事認真、有原則，並期待她能專注縣政與地方發展，延續新竹縣既有的施政與建設方向。

楊文科也表示，選舉越是艱困，越需要團結，不同階段可能會有不同想法，但共同目標確定之後，就要凝聚力量、向前努力。他期盼所有與會先進共同關心新竹未來，讓地方多年累積的建設成果能夠持續。

楊文科向現場與會者表達感謝，期盼大家「團結、團結、再團結」，共同為新竹縣未來發展打拚。圖／國民黨新竹縣黨部提供
楊文科向現場與會者表達感謝，期盼大家「團結、團結、再團結」，共同為新竹縣未來發展打拚。圖／國民黨新竹縣黨部提供

徐欣瑩 楊文科 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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