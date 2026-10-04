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被鄭麗文稱公主 蘇巧慧：我是真正從基層、新北市栽培出來的參選人
國民黨主席鄭麗文稱新北市長參選人蘇巧慧，是出身民進黨最大、最有力家族的公主。蘇巧慧今天表示，她是近期真真正正第一個從基層，由新北市這座城市栽培出來的市長參選人，真的了解新北市現在的需要及未來的想望。
國民黨新北市長參選人李四川昨成立客家後援會，鄭麗文助講時說，李四川出身基層，離鄉背井來到這裡打拚，不像蘇巧慧是出身自民進黨最有力家族，平步青雲的公主，蘇巧慧不能靠選舉，就華麗轉身成另一個人設來騙票。
蘇巧慧今天到汐止參加民進黨新北市議員參選人蔡美華競選總部成立活動時，媒體詢問對鄭麗文發言的回應時說，她不是黨國威權的二代，她就是民主的二代。
她指出，這麼多年來，她和大家一起在為台灣的民主努力，大家可以看她過去的成績、現在的願景和態度，「我們的一切都是和新北市民站在一起」。
蘇巧慧表示，她也是近期以來，真真正正第一個從基層，由新北市這座城市栽培出來的市長候選人。所以她真的能夠了解新北市現在的需要，以及未來的想望。她會帶著這樣子的決心，帶著這樣子的勇氣，和所有的新北市民一起打開新北市新時代。
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