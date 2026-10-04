抓到了？蔣萬安被綠網軍機器人攻擊…張斯綱問沈伯洋：這程式碼熟悉嗎

台北市長選戰毒品議題攻防延燒，蔣萬安昨臉書貼文被綠網軍瘋狂洗版，2小時湧10萬則留言。台北市長蔣萬安今被問是否團隊有刪留言？蔣今回擊說，「幾十萬則留言要怎麽刪，我一直以來都是非常歡迎不同意見的交流。」

國民黨北市議員張斯綱今天也公布疑似有綠網軍，攻擊蔣萬安臉書的機器人程式碼，張斯綱說，今天一早就有網友傳給他「蔣萬安小編有人寫機器人程式來對付他們」。張說，這個機器人程式或AI程式今天就公開給大家看，許多人早上都有收到這個，也問沈伯洋、民進黨側翼，「這個程式熟悉嗎？」

蔣萬安競選辦公室主任葉向媛表示，對於外界稱蔣團隊刪留言？據她所知不會有刪留言的狀況，因昨天大量異常留言湧入「洗版洗到看都來不及看，不知道指控從哪裡來的？」葉反擊，蔣萬安昨天的發文一針見血，應該是打到了痛處，晚上深夜十一點，兩小時湧入十萬則留言，真的辛苦了。

台北市長選戰毒品議題攻防延燒，蔣萬安昨臉書貼文被綠網軍瘋狂洗版，2小時湧10萬則留言。台北市長蔣萬安今被問是否團隊有刪留言？蔣今回擊說，「幾十萬則留言要怎麽刪，我一直以來都是非常歡迎不同意見的交流。 」記者許正宏／攝影