影／毒品攻防蔣萬安臉書遭洗版 蘇巧慧：醫療問題應回歸專業

台北市長蔣萬安與國民黨昨天挖出民進黨台北市長參選人沈伯洋12年前的文章，質疑他對毒品政策的立場，卻引爆一個晚上臉書文章遭網友灌超過30萬則留言，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪時表示，美沙冬替代治療與乾淨針頭是雙北早已「行之有年」的公衛政策，醫療問題應回歸專業，沒必要有過多口水，批蔣萬安造謠、扭曲不可取，「甚至忘了自己曾經也開過記者會宣傳這樣的好政策、推行這樣子的政策」。

蘇巧慧上午出席「蘇巧慧、蔡美華汐止聯合競選總部成立大會」時指出，醫療問題應回歸專業討論，美沙冬降低戒斷毒癮，用乾淨的針頭防治血液傳染病的傳播，這些都是行之有年的政策，雙北市府也都定期公布在網站上。蘇巧慧批評，這樣造謠、扭曲不可取，應該回到正面、陽光的態度，並對社會有益的政策大家一起來推。

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民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）上午出席「蘇巧慧、蔡美華汐止聯合競選總部成立大會」，受到支持者熱烈地歡迎。記者余承翰／攝影