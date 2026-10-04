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鄭麗文指賴清德不喜歡陳亭妃 林俊憲：國民黨不用見縫插針
國民黨主席鄭麗文日前在台南市行動中常會為台南市長參選人謝龍介站台時，喊話指民進黨提名的台南市長參選人陳亭妃是賴清德「不喜歡的人」，認為謝龍介選上的機會很大。對此，民進黨立委林俊憲今天在為中西區南廠里長參選人蘇佩瑜站台時回應，國民黨「不用見縫插針」，年底選舉要贏，不只是黨公職的努力，也是身為黨主席賴清德的責任，台南一定會團結守住，而且一定會贏。
林俊憲表示，年底選舉對民進黨而言，選舉結果都是「黨的責任」，不只是要贏得選舉，更何況台南本來就是民進黨的「綠都」，一定要守住。因此，民進黨從屏東、高雄、台南到嘉義原本綠執政都要贏，這不只是所有黨工、黨職人員的努力，更是黨主席的責任。
針對台南市長選舉，林俊憲說，民進黨所有黨工、黨公職都會全力支持陳亭妃。陳亭妃將於10月11日成立競選總部，賴清德屆時也會到場授旗，相關黨公職應該都會出席，「這是台南的大事」。
林俊憲強調，台南一定要守住，而且一定要「大贏」，再次呼籲國民黨不用再「見縫插針」，這樣的操作沒有用，民進黨在台南會團結面對選戰。
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