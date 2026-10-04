美沙冬爭議 沈伯洋嘆抹黑第一線：將與陳時中請益

民進黨台北市長參選人沈伯洋今行程滿檔，早上10時30分赴大同區參加北市議員參選人林子揚競總成立，現場包含行政院政務委員陳時中、前立委姚文智、台灣日本關係協會會長謝長廷等人到場。沈伯洋致詞說，陳時中過去提醒小心對手陣營抹黑，如今又發生且與公衛相關，今天見面將請益議題。

先到場的陳時中在致詞說，猶記上屆台北市長選舉，蔣萬安當時提出長照政見，會排擠到醫療資源等；而到了現在，更可以看出蔣市長做事前沒有整體規畫，像是推動遮陽傘、吸菸室等，都是想到什麼就做什麼，沒有所謂的經費控制，「吸菸室蓋好再拆；看出只有口號、沒有規範。」

陳時中也談到最近的營養午餐事件，他說，市長應該要有態度出來，局處首長也會拿出態度，但是蔣萬安沒有，僅有說營養午餐的小卷沒有問題，「那我就想問，是什麼有問題？」現在蔣萬安勢頭愈來愈壞，把沈伯洋送進去，讓林子揚能好好問政。

謝長廷到場時致詞，過去這幾年他都在做外交，雖然台灣外交情勢不好，但是仍有城市的外交，在市議員候選人當中有外交經驗者正是林子揚，建立與外國間的友好關係，在彼此需要時能互助，「議員裡面有些是街頭運動起家、經濟、法律，但外交家的算是稀有動物。」

沈伯洋到場時以林子揚的外交經驗向市民推薦，同時，林每次的掃街都是第一個到場，討論市政議題時對於地方更充滿願景，希望讓中山大同帶來希望。

沈伯洋也向台下前輩致意，他說，之前已經請益謝長廷2、3次，也了解謝長廷的高雄治理經驗，以及對台北市政的想像，姚文智則早在參選前就相識，過去也討論過西區門戶翻轉計畫，陳時中更不用說，是常請益對象。

沈伯洋說，想到陳時中當時遭抹黑還是感到難過；如同昨天晚上蔣萬安的臉書貼文，針對第一線醫護等矯正相關人員抹黑，但感受到大家沒有睡，在抵抗對方的惡意，但也要記得洋流是溫暖，將正確資訊清楚告訴身邊的親友。