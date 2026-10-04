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美沙冬爭議 沈伯洋嘆抹黑第一線：將與陳時中請益

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋參加北市議員參選人林子揚聯合競總成立大會。記者邱書昱／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋參加北市議員參選人林子揚聯合競總成立大會。記者邱書昱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今行程滿檔，早上10時30分赴大同區參加北市議員參選人林子揚競總成立，現場包含行政院政務委員陳時中、前立委姚文智、台灣日本關係協會會長謝長廷等人到場。沈伯洋致詞說，陳時中過去提醒小心對手陣營抹黑，如今又發生且與公衛相關，今天見面將請益議題。

2026九合一選舉

先到場的陳時中在致詞說，猶記上屆台北市長選舉，蔣萬安當時提出長照政見，會排擠到醫療資源等；而到了現在，更可以看出蔣市長做事前沒有整體規畫，像是推動遮陽傘、吸菸室等，都是想到什麼就做什麼，沒有所謂的經費控制，「吸菸室蓋好再拆；看出只有口號、沒有規範。」

陳時中也談到最近的營養午餐事件，他說，市長應該要有態度出來，局處首長也會拿出態度，但是蔣萬安沒有，僅有說營養午餐的小卷沒有問題，「那我就想問，是什麼有問題？」現在蔣萬安勢頭愈來愈壞，把沈伯洋送進去，讓林子揚能好好問政。

謝長廷到場時致詞，過去這幾年他都在做外交，雖然台灣外交情勢不好，但是仍有城市的外交，在市議員候選人當中有外交經驗者正是林子揚，建立與外國間的友好關係，在彼此需要時能互助，「議員裡面有些是街頭運動起家、經濟、法律，但外交家的算是稀有動物。」

沈伯洋到場時以林子揚的外交經驗向市民推薦，同時，林每次的掃街都是第一個到場，討論市政議題時對於地方更充滿願景，希望讓中山大同帶來希望。

沈伯洋也向台下前輩致意，他說，之前已經請益謝長廷2、3次，也了解謝長廷的高雄治理經驗，以及對台北市政的想像，姚文智則早在參選前就相識，過去也討論過西區門戶翻轉計畫，陳時中更不用說，是常請益對象。

沈伯洋說，想到陳時中當時遭抹黑還是感到難過；如同昨天晚上蔣萬安的臉書貼文，針對第一線醫護等矯正相關人員抹黑，但感受到大家沒有睡，在抵抗對方的惡意，但也要記得洋流是溫暖，將正確資訊清楚告訴身邊的親友。

北市議員參選人林子揚競總成立，前立委姚文智（左起）、台灣日本關係協會會長謝長廷、民進黨台北市長參選人沈伯洋、林子揚、行政院政務委員陳時中現場高呼口號。記者邱書昱／攝影
北市議員參選人林子揚競總成立，前立委姚文智（左起）、台灣日本關係協會會長謝長廷、民進黨台北市長參選人沈伯洋、林子揚、行政院政務委員陳時中現場高呼口號。記者邱書昱／攝影

沈伯洋 陳時中 姚文智 2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 謝長廷

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