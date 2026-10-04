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美沙冬攻防 蘇巧慧回應蔣萬安：造謠扭曲不可取 對社會有益政策一起推
民進黨台北市長參選人沈伯洋主張「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，成為選戰攻防焦點。同黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，醫療的問題要交給專業來討論，美沙冬療法降低、戒斷毒癮，用乾淨的針頭防治血液傳染病傳播，都是行之有年的政策。
沈伯洋提出台灣可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭的主張，引來競選對手、國民黨台北市長蔣萬安臉質疑。蔣說，反毒沒有模糊空間，不要拿「美沙冬計畫」遮掩，要問蘇巧慧，是否支持沈伯洋主張發毒品跟針筒？
蘇巧慧今天到汐止參加民進黨新北市議員參選人蔡美華競選總部成立活動時，回應媒體詢問，如何回應蔣萬安時說，醫療的問題就應該回到專業來討論，美沙冬療法來降低戒斷毒癮，用乾淨的針頭來防治血液傳染病的傳播，這些都是行之有年的政策，雙北市政府也都定期公布在網站上。
她認為，既然醫療的問題要交給專業來討論，我們就應該遵循這樣的規則、這樣的政策，真的沒有必要有過多的口水，甚至忘了自己曾經也開過記者會，宣傳這樣的好政策、推行這樣的政策。這樣造謠扭曲不可取，應該回到正面陽光的態度，並且對社會有益的政策，大家一起來推。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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