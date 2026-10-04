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「禿子、漢子、燕子」三子幫「大鼻子」輔選 江啟臣親揭這綽號他取的

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣今天成立競選總部，「禿子、漢子、燕子」三子齊助陣。記者陳敬丰／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣今天成立競選總部，「禿子、漢子、燕子」三子齊助陣。記者陳敬丰／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣今天成立競選總部，「禿子、漢子、燕子」三子齊助陣，盧秀燕笑說今天是今年大選以來三子第一次合體，還要加上「大鼻子」江啟臣。江啟臣透露，謝謝「三子」合體來挺他這個「大鼻子」，大鼻子這個外號還是韓國瑜3年前幫他取的。

2026九合一選舉

江啟臣競總成立，邀請立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，「禿子、漢子、燕子」合體助陣，4人抱成一團，象徵團結一致。

江啟臣壓軸致詞表示，感謝「三子」合體來挺他這個「大鼻子」，大鼻子這個外號還是韓國瑜幫他取的，3年前立委選舉時有次走訪造勢，韓說他這個大鼻子，還問我老婆說怎麼樣，後來連他掃街拜票時，也有粉絲跟他說「誒，鼻子真的蠻大的。」

江啟臣說，台中縣市合併後，人口從264萬人增加到287萬人，加上彰化、南投、苗栗、雲林等縣市，共600萬人生活圈，未來我們不只要更大而已，還要更強、更勇。台中在盧秀燕市長打下深厚基礎上，台中要升級、轉型，要更國際化，就要大格局，要智慧化，就要強的競爭力，要永續化，就要有堅韌的韌性，「國際化、智慧化、永續化，就是未來台中市的三軸轉型。」

江啟臣提到，相信加強台中產業的競爭力，讓台中變成國際的城市、亞洲的核心、世界的都市，讓大家未來說到台中，咱要大聲說：「我是台中人，我非常驕傲！」

江啟臣也提出「20 分鐘生活圈」願景，台中幅員廣闊，將打造五大生活圈，20 分鐘內讓大家食、衣、住、行、育、樂、就醫、就學、就養、就業通通滿足，希望省下時間陪你的家人，把時間還給市民。

國民黨台中市長參選人江啟臣今天成立競選總部，「禿子、漢子、燕子」三子齊助陣。記者陳敬丰／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣今天成立競選總部，「禿子、漢子、燕子」三子齊助陣。記者陳敬丰／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣今天成立競選總部，「禿子、漢子、燕子」三子齊助陣，盧秀燕笑說今天是今年大選以來三子第一次合體，還要加上「大鼻子」江啟臣。記者陳敬丰／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣今天成立競選總部，「禿子、漢子、燕子」三子齊助陣，盧秀燕笑說今天是今年大選以來三子第一次合體，還要加上「大鼻子」江啟臣。記者陳敬丰／攝影

江啟臣 綽號 2026九合一選舉 韓國瑜 盧秀燕 競選總部 侯友宜 台北市選舉

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