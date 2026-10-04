沈伯洋舊文遭質疑支持毒品合法本人駁斥 侯漢廷還原時間序嗆問A答B

台北市長選戰毒品議題攻防延燒。民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年發文稱效仿他國提供毒癮者毒品與針頭，僅管沈強調北市行早已實施美沙冬戒毒多年。但新黨議員侯漢廷質疑沈問A答B，從頭到尾沒人在問美沙冬，沈的白紙黑字就是建立社區中心提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，且時間序來看沈發文時間早已有美沙冬療法，「就是支持在社區提供毒品用針頭施打」。

侯漢廷表示，沈伯洋當年白紙黑字主張，可以建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，今天請他回答，「你還支不支持政府或社區中心提供毒品？還支不支持毒品除罪化？」結果他先說毒品跟藥品英文都叫drug，又叫別人去Google美沙冬，接著談乾淨針具、談減害政策，最後去談感性的故事說自己看過在地獄走過好幾回染毒的孩子。

侯漢廷說，從頭到尾根本沒有人在問美沙冬，美沙冬是戒除海洛因成癮的替代治療，乾淨針具則是降低共用針頭造成感染的減害措施，但沈原文寫的不是提供美沙冬治療，而是提供吸毒者毒品與乾淨針頭，「請問那個毒品到底是什麼？」

侯漢廷諷刺，沈伯洋說法就像有人問，「為什麼主張政府發香菸跟打火機？」卻一直回答，「口香糖是合法商品，可以戒煙癮！」但從頭到尾都是為什麼要發香菸？，侯強調，美沙冬主要是口服替代治療，和沈12年前寫的「毒品」和「乾淨針頭」根本不相干，且美沙冬2005年就已落實，沈伯洋2014年寫文認為現況不滿，因此沈呼籲要做的，當然不是美沙冬。

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