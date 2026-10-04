批沈伯洋混淆概念 韋淳祐：自己寫過的字敢不敢認？

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年談論毒品政策的文章再掀爭議，引發藍綠攻防。風向株式會社總監韋淳祐今天大酸，洋流順起來，毒品選起來？沈伯洋現在說，那是「美沙冬」；可是他寫的是「毒品與乾淨的針頭」，美沙冬是用喝的，難道要拿針頭來攪拌？「（沈伯洋）自己寫過的字，敢不敢認？」

韋淳祐指出，2014年9月1日，沈伯洋白紙黑字寫下「台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」。毒品，配針頭。會用針頭打的主流毒品，有海洛因、甲基安非他命（冰毒）、古柯鹼。台北市民只問一句：沈伯洋，要提供哪一款？

韋淳祐說，沈伯洋現在說，那是「美沙冬」。可是他寫的是「毒品與乾淨的針頭」，而美沙冬是用喝的。喝的東西配針頭，是要拿來攪拌嗎？香港電影「門徒」拍得很清楚，女主角在家吸毒，拿的是「針頭」，打海洛因；她想戒的時候，去診所領的是「杯子」，裝美沙冬。

韋淳祐酸，針頭跟杯子，連道具組都不會拿錯。沈伯洋為了替當年那句「把毒品和藥品劃上等號」解套，還開起英文課：兩個都叫 drug。同樣是被處死，罪犯叫「伏法」，烈士叫「就義」。中文分兩個詞，就是要你知道誰值得尊敬。同樣是嗎啡，醫生開的叫「藥品」，街頭賣的叫「毒品」，分的不是成分，是劑量、用途和下場。

韋淳祐說，那個「毒」字，就是漂白水瓶上的骷髏頭。沈伯洋嫌它汙名，要撕。撕掉之後，孩子靠什麼認出危險？這種混淆概念的認知作戰，「門徒」裡早有示範。劉德華替自己的販毒生意辯解，有段經典台詞：「生意是講供求的，他們買，我們賣。我有叫他們吸嗎？我有嗎？我沒有！是他們自己要吸！我又沒逼他們！」

韋淳祐說，毒販說那叫「生意」，中文叫「販毒」。「政治家」跟「政客」，中文也分兩個詞。沈伯洋英文課上完了，該補中文。差別只有一個，自己寫過的字，敢不敢認。

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