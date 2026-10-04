張麗善北上挺李四川 他自曝兒勸退：3個副市長等於1.5個市長

國民黨新北市長參選人李四川今出席雲林同鄉後援會成立大會，談到接棒新北市長侯友宜坦言「壓力也很大」，還自曝兒子曾勸他別再參選，但他仍希望把40年公務經驗，在「最後一次公務生涯」貢獻給新北。雲林縣長張麗善也特別北上站台，兩人在台上輪番向雲林鄉親催票、固票，現場「凍蒜」聲不斷。

活動現場聚集不少來自新北各區的雲林同鄉，李四川一上台便逐一向地方民代、里長及鄉親致意。他表示，新北有近80萬名雲林鄉親，自己過去在台北縣、新北市服務時，負責的三重、蘆洲、新莊、泰山、五股等地，都是雲林同鄉聚集較多的區域，一路走來也受到許多雲林鄉親支持。

談到這次參選，李四川表示，侯友宜確實把新北建設得很好，自己要「接這一棒」，壓力也相當大，但參選不是為了接一個位置，也不是想再當一個官。

李四川隨即分享家中趣事，透露兒子曾對他說，「你已經做3個副市長，這3個副市長加起來也有1.5個市長，不用選了。」話鋒一轉，他說，自己有40年的公務經驗，希望在最後一次公務生涯，把累積的經驗貢獻給新北，加上自己也住在新北，「讓我再回到新北市，好好建設新北市」。

李四川也在致詞中端出未來新北發展構想。他表示，希望把過去參與台北大巨蛋等建設的經驗帶回新北，新北大巨蛋未來不只是一座可以比賽、辦演唱會的場館，更希望結合周邊發展成「巨蛋城」，吸引國內外賽事及演唱會，把活動帶來的經濟效益留在新北。

產業方面，李四川提出打造AI高科技廊帶，串聯汐科、南港軟體園區及內湖科技園區等既有產業聚落，再向新北延伸；淡海二、三期也希望朝科學園區方向發展。他說，產業廊帶同時也是交通廊帶，包括汐東線、民生汐止線等軌道建設都要進一步串聯，推動基北北桃共同生活圈，並朝雙北「30分鐘生活圈」前進。

張麗善則特別從雲林北上力挺，她表示，李四川從基層公務員一路歷練至台北縣副縣長、新北市副市長，具有工程背景，也熟悉新北市政，形容他「說話不浮誇、做事不推託，做人也不囂張」，是誠懇、實在的人。

張麗善還笑談李四川與雲林淵源，稱他過去擔任高雄市副市長時，輔佐「雲林女婿」韓國瑜；到了台北市府，又輔佐「雲林外孫」蔣萬安，如今輪到雲林鄉親站出來支持李四川。她也肯定李四川提出北北基桃跨域整合構想，認為交通、環保、教育、醫療及觀光等議題，都需要跨縣市合作。

活動尾聲，李四川也拜託台下鄉親幫忙催票、固票，還分享自己跑行程收到民眾名片後，晚上回家打電話致謝，卻常因陌生號碼被當成詐騙電話沒人接，逗得台下笑聲不斷。他因此喊話支持者，與其打陌生電話，不如透過平時聯絡的LINE，把親朋好友「找出來」，協助拉票、顧票。

李四川最後表示，感謝雲林鄉親在炎熱天氣下到場，「今天真的很感動」，大家給他的支持與鼓勵，他都會記在心裡。

國民黨新北市長參選人李四川（右）今出席雲林同鄉後援會成立大會，雲林縣長張麗善（中）特別北上站台力挺。記者張策／攝影

雲林縣長張麗善（左二）、國民黨新北市長參選人李四川（中）與現場民代、支持者合影，為雲林同鄉後援會成立造勢。記者張策／攝影

李四川、張麗善與到場民代及雲林鄉親共同合影，現場支持者揮舞國旗及「挺川」旗幟，氣氛熱絡。記者張策／攝影