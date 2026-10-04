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影／要在哪設社區中心發放毒品？蔣萬安批沈伯洋偷換概念

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
爭取連任的台北市長蔣萬安（中）今天上午出席公教軍警消後援會成立，在支持者的歡呼聲中高喊「凍蒜」。記者許正宏／攝影
爭取連任的台北市長蔣萬安（中）今天上午出席公教軍警消後援會成立，在支持者的歡呼聲中高喊「凍蒜」。記者許正宏／攝影

台北市長選戰毒品議題攻防延燒，台北市長蔣萬安昨天晚上臉書遭網友瘋狂洗版，湧入30幾萬則留言。蔣萬安今再度重砲問沈伯洋不要偷換概念，蔣萬安點出沈伯洋12年前「想想論壇」發布的文章，他也再特別看了一遍，「整篇文章沒有提到『美沙冬』三個字。」

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爭取連任的台北市長蔣萬安今天上午出席公教軍警消後援會成立，會前接受媒體記者聯訪，針對毒品議題，蔣萬安強調他一直支持美沙冬療法、也支持乾淨針具政策，但是也請沈委員不要轉移焦點，不要偷換概念，沈過去主張要在社區中心發放毒品，「那請問他(沈伯洋)要在哪裡設置這樣的社區中心發放毒品？而且他要提供施打什麼樣的毒品？」

蔣萬安重申，他一直支持美沙冬療法、也支持乾淨針具政策，這也就是他在立委期間的提案，但這跟沈伯洋委員的主張，是一樣的嗎？看到沈委員主張是當時寫文章批判執政黨，當時的執政黨是國民黨、馬英九執政的做法，所以當時美沙冬療法有沒有在執行？有，2005年就開始。

蔣萬安強調，沈伯洋所寫的文章，昨天也在特別看了一遍，整篇文章沒有提到「美沙冬」三個字。所以這整件事情，沈伯洋應該好好的清楚面對他自己過去的主張。再加上他當時反對新北市校園篩檢，現在又拿校園篩檢當成他反毒一個政策。

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爭取連任的台北市長蔣萬安（中）今天上午出席公教軍警消後援會成立，與支持者們一一握手致意。記者許正宏／攝影
爭取連任的台北市長蔣萬安（中）今天上午出席公教軍警消後援會成立，與支持者們一一握手致意。記者許正宏／攝影

爭取連任的台北市長蔣萬安（右二）今天上午出席公教軍警消後援會成立，支持者送上巨幅書法祝賀「高票連任」。記者許正宏／攝影
爭取連任的台北市長蔣萬安（右二）今天上午出席公教軍警消後援會成立，支持者送上巨幅書法祝賀「高票連任」。記者許正宏／攝影

爭取連任的台北市長蔣萬安（中）今天上午出席公教軍警消後援會成立，會前接受媒體記者聯訪，針對毒品議題進行回應。記者許正宏／攝影
爭取連任的台北市長蔣萬安（中）今天上午出席公教軍警消後援會成立，會前接受媒體記者聯訪，針對毒品議題進行回應。記者許正宏／攝影

2026九合一選舉 蔣萬安 沈伯洋 毒品 台北市選舉

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