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影／高雄藍白合 黃國昌酸賴瑞隆沒有存在感、連稿子讀錯也不知

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨主席黃國昌今日南下高雄為黨籍議員參選人林于凱助選，國民黨市長參選人柯志恩也到場，兩人口砲火對準民進黨，強調藍白挺的是高雄市民。記者徐白櫻／攝影
民眾黨主席黃國昌今日南下高雄為黨籍議員參選人林于凱助選，國民黨市長參選人柯志恩也到場，兩人口砲火對準民進黨，強調藍白挺的是高雄市民。記者徐白櫻／攝影

民眾黨主席黃國昌今日到高雄助選，並與國民黨高雄市長參選人柯志恩同框爭取支持，兩人異口同聲批評民進黨只在乎高雄新潮流能不能贏，藍白卻覺得高雄贏才是重點、挺的是高雄市民。黃國昌也批評，賴瑞隆在立法院沒有存在感，幕僚給的稿連自己讀錯都不知道，只是民進黨的投票部隊。

2026九合一選舉

民眾黨創黨主席柯文哲昨日南下高雄為三民區市議員參選人林于凱輔選，柯志恩也有現身。今早林于凱在鼎泰廣場公園舉辦親子日活動，改由黨主席黃國昌助陣，立委柯志恩同樣到場相挺，藍白連續兩天同框。

針對民進黨緊盯高雄選情、黨內大咖頻下高雄輔選，甚至總統賴清德更下令「高雄絕不能丟」一事。

立委柯志恩表示，「賴總統要守下高雄，我只想守住高雄的人，不要長期北漂」，她覺得賴總統前後矛盾，之前說柯志恩贏是認知作戰、假民調，現又說賴瑞隆的民調逐步拉開。「說緊張的是你，說領先很多的也是你，這麼多大咖花了這麼大的功夫下來賴瑞隆助選，所有動作顯示綠營真的滿緊張的」。

黃國昌說，對賴清德總統來講，他只在乎民進黨能不能贏，「柯志恩委員跟台灣民眾黨在乎的是，高雄能不能贏，高雄贏才是重點，不是民進黨贏、不是新潮流贏」。

話鋒一轉，黃國昌指出，柯志恩在立法院專業問政，推動很多跟基層民眾站在一起的法案，同時努力幫高雄爭取預算、爭取建設。反之賴瑞隆在立法院沒有什麼存在感，只是民進黨的投票部隊，甚至上了質詢台，在議場裡面要針對法案討論的時候，拿着幕僚給的稿，連自己讀錯稿都不知道，顯然連法案在討論什麼都完全沒有掌握。

黃國昌強調，賴瑞隆不僅是一個投票部隊，還是一個讀錯稿的讀稿機，誰能夠引領高雄繼續大步向前，柯志恩、賴瑞隆兩位委員在立法院表現是一個最重要、也是最清楚的指標。

反萊豬醫師蘇偉碩夫婦（左一、左二）到場，民眾黨主席黃國昌起身致意。記者徐白櫻／攝影
反萊豬醫師蘇偉碩夫婦（左一、左二）到場，民眾黨主席黃國昌起身致意。記者徐白櫻／攝影

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