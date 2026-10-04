「禿子、漢子、燕子」團抱江啟臣 盧秀燕：台中好台灣就會好

國民黨台中市長參選人江啟臣今天成立競選總部，邀請到立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「禿子、漢子、燕子」合體助陣，4人抱成一團，象徵團結一致。盧強調，台中好，台灣就會好，因此三子今年選舉首次合體獻給江，就是要交棒給最強的市長。

盧秀燕在三子中壓軸致詞，笑說很多人都非常期待今天，因為是今年大選以來「禿子、漢子、燕子」第一次合體，還要加上「大鼻子」江啟臣；她邀請3人來一個團抱，把團結與傳承發送出去，讓全國人民看到，團結在台中、傳承在台中，台中一定贏。

盧秀燕說，三子今年第一次合體獻給江啟臣，有幾個重要意義，第一是團結傳承，過去8年她帶領台中，連續8年被評鑑為最幸福城市，幸福要延續，交棒要交對人，走對路、選對人，那個人就是江啟臣。

她表示，第二個原因是因為台中太重要了，台中台中，台灣之中，也是中部各大縣市中唯一的直轄市，所以台中好，中部就會好，台灣就會好，台中幸福，台灣就會幸福；她已經準備好交棒了，相信江啟臣也準備好接棒，讓台中市繼續幸福下去，更要成為國際城、旗艦城。

盧秀燕指出，8年前她與江黨內初選，伯仲之間，她只多出0.6個百分點，江啟臣二話不說展現民主風範，馬上答應擔任競總主委，8年來更是並肩作戰，為台中人民竭盡全力，在中央帶領台中隊爭取權益，比如為東豐快爭取100多億元；8年來台中的大小事情，盧都會請教江，如無人機產業等等。

盧秀燕強調，江啟臣已經準備好了，會是最強、最好的市長；如果是江接棒，她會安心，市民也會放心，因此為了讓台中更富強幸福、繁榮進步，一定要全力支持江啟臣。

三子與江啟臣（前中）團抱在一起，象徵團結與傳承就在台中。記者余采瀅／攝影