陳以信籲蔣萬安與沈伯洋公開辯論毒品政策 雙方「面對面講清楚」

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年以「撲馬」為名在「想想論壇」發表文章，公開提出「把毒品和藥品劃上等號」。國民黨文傳會主委陳以信今表示，既然蔣萬安與沈伯洋都已公開表態願意參加台北市長辯論，他呼籲兩人就毒品政策公開辯論，「不要再隔空交火，直接面對面把政策講清楚，讓市民自己判斷。」

陳以信指出，沈伯洋當年不僅寫下「首先，把毒品和藥品劃上等號吧」，還稱「毒品只是藥（Drugs）」，甚至提出建立社區中心，「提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」。如今面對質疑，沈伯洋卻以「毒品跟藥品的英文都是Drug」回應。陳以信反問，英文使用同一個Drug，難道醫療藥品與毒品濫用就可以劃上等號？

陳以信指出，沈伯洋現在競選台北市長，市長掌握教育、警政、衛生與社政資源。如果候選人對毒品與醫療用藥的界線、減害政策及青少年反毒有不同主張，就應該透過公開辯論完整說明，讓市民檢驗各自的政策與論據。

陳以信表示，2014年沈伯洋曾強烈批評新北市對特定學生進行毒品尿液篩檢，認為可能造成標籤化；但2026年競選台北市長提出校園「反毒四招」，卻把「導入篩檢」列為政策之一。十二年前反對篩檢，十二年後自己主張導入篩檢，政策當然可以改變，但前後標準為何不同，沈伯洋有責任說清楚。

陳以信表示，毒品政策涉及治安、醫療、教育與青少年安全，不應只剩候選人隔空喊話。現在沈伯洋已經公開邀戰，蔣萬安先前也已明確表示願意參加辯論；既然雙方都有意願，就應該把握機會，針對毒品政策公開交鋒。

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