柯文哲說賴瑞隆「好打」 柯志恩競辦：點破他扛不起高雄未來

民進黨立委賴瑞隆宣稱「兩柯不了解高雄、市民只在乎城市發展」的說法，國民黨高雄市長參選人柯志恩競選辦公室今嚴正表示，市民確實要的是延續發展，但發展絕非靠護航包庇與喊口號，而是取決於政策專業、預算掌握與執行魄力；尤其是作為「海洋首都」的市長，更必須具備經得起檢驗的操守與格局。

柯競辦指出，賴瑞隆一再拿「在高雄待多久」做文章，攻擊柯志恩才來四年。照此荒謬邏輯，當年的謝長廷與陳菊全屬空降，難道都沒資格參選？四年前柯志恩在艱困環境下獲得52萬9千多位市民信任，便已誓言用下半生回報高雄。反觀賴瑞隆把選市長窄化成「戶籍與年資比賽」，甚至輕蔑拿年齡做文章，不僅格局狹隘，更是對廣大樂齡市民的失禮。

柯競辦表示，賴瑞隆自詡20年從政資歷，但「年資不等於能力」，經歷更禁不起檢驗。賴瑞隆在前市長陳菊任內，最為人所知的「戰功」就是在凡那比颱風期間涉入假造陳菊行程案，和曾文生雙雙遭檢方依偽造文書起訴。結果曾文生判刑確定，賴瑞隆雖因法條構成要件幸運脫身，但「市府偽造行程掩飾災情」是鐵一般的事實。

其次，柯競辦指出，賴瑞隆把中央預算全攬為己功，一再誇口立委任內爭取6千億元，簡直把中央全額補助的款項一次打包帶走，難道陳其邁市府、高雄其他7位綠委都無所事事，將眾人的努力全當作一己功勞，攬功攬到不知節制。

他們以前鎮漁港81億淪豪華蚊子館為例，賴宣稱是其引以為傲的政績，耗資81億元，完工後卻迎來動線不良、遇雨淹水、排水系統故障、攤商拒進駐的諸多窘境。若非柯志恩與議員去年底率先會勘揭露，中央與地方難道要繼續聯手裝睡？

柯競辦表示，賴瑞隆為攻擊柯志恩，一再造謠抹黑財劃法修法讓高雄「少200億」，但事實擺在眼前，新版財劃法讓中央把稅收大餅還給地方，高雄每年分得的統籌分配稅款實質增加258億至270億元，為地方自主財源注入強心針。賴瑞隆身為高雄區域立委，面對中央部會扣減高雄建設經費，在國會不敢為高雄吭一聲，反而把中央砍錢的責任扣在替地方爭取財源的在野黨頭上，這不是懦弱、護航、硬拗，什麼才是？

柯競辦反擊，柯文哲說賴瑞隆「很好打」，絕不是輕敵，而是精準點破了殘酷的事實：一個靠派系庇蔭起家、遇災情涉造假、在中央砍地方預算時只會噤聲護航的民代，他的格局與肩膀，根本撐不起高雄走向世界的未來。

柯競辦表示，這場選戰，是「專業治理與政治打手」的對決，更是高雄市民期待的清流對抗企圖班師回朝的新潮流。這次高雄市長選舉，早已不是藍綠白的政黨對決，而是代表清流的柯志恩，對抗新潮流代理人賴瑞隆的價值之戰。相信高雄人的心雪亮，誰有本事開創未來，誰只會把高雄鎖在口水裡，年底見真章。