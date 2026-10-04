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讚江啟臣年輕帥氣、頭髮多 韓國瑜揭在立院從不跟有頭髮男人比

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰／台中即時報導
立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今天舉辦競選總部成立大會，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，「禿子、漢子、燕子」齊到場為江啟臣助陣。記者陳敬丰／攝影
立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今天舉辦競選總部成立大會，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，「禿子、漢子、燕子」齊到場為江啟臣助陣。記者陳敬丰／攝影

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今天舉辦競選總部成立大會，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，「禿子、漢子、燕子」齊到場為江啟臣助陣。韓國瑜首場輔選就獻給江啟臣，他稱讚江年輕帥氣、有博士學位、頭髮這麼多，更開玩笑說，跟江啟臣合作這兩年多，他從來不跟有頭髮的男人比。

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韓國瑜表示，他的第一場輔選，就放在台中江啟臣，因為他與跟江啟臣合作立法院將近兩年半，看到江啟臣認真、踏實、努力、使命必達之外，還有最棒的國際觀。

韓國瑜說，他與江啟臣剛當上院長、副院長，站在江旁邊，都覺得有一點不好意思。他長得那麼年輕，頭髮這麼多，這麼的帥氣，又有博士學位，老婆又比我老婆漂亮。「我就說這個太不公平了吧，我回去就抱怨，我太太說不用擔心，以後你站在江啟臣旁邊你要記住一句話，不要跟有頭髮的男人比，你跟那個沒有頭髮的男人比，你的自尊心就會恢復」。

韓國瑜覺得有道理，他說，「我跟那個蘇貞昌比，在禿頭裡面我的確比較帥」，「我跟民進黨創黨主席許信良比，我還是比他帥」，「在立法院唯二的兩個禿頭，民進黨總召柯建銘，我還是比他帥」。從此跟江啟臣合作這兩年多，他從來不跟有頭髮的男人比。

韓國瑜提到，我們夢想的台中，未來一定要更上一層樓，要國際化的台中。江啟臣有豐富的國際觀，「我們定位台中，絕對不光是台灣的台中，一定要變成亞洲的台中，世界的台中」，將來所有的客源不斷地進入台中，台中的貨物不停地賣出去。

韓國瑜也說，江啟臣的媽媽在菜市場打拚，在貧困家庭長大，他當兵的錢都存下來，靠著自己的錢出國念書，這樣苦出身的人有同理心，一定會將來照顧整個大台中，不只有蛋黃區、蛋白區，整個大台中都是江啟臣的責任，讓台中市能夠脫胎換骨，在盧秀燕市長的基礎之下，讓台中再次站起來。

立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「禿子、漢子、燕子」齊到場為江啟臣助陣，韓國瑜首場輔選就獻給江啟臣。記者陳敬丰／攝影
立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「禿子、漢子、燕子」齊到場為江啟臣助陣，韓國瑜首場輔選就獻給江啟臣。記者陳敬丰／攝影

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