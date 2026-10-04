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沈伯洋下毒品辯論戰帖 蔣萬安舉毒駕例：我當市長堅決反對毒品除罪化

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席公教軍警消後援會成立。圖／截自UDN直播
台北市長蔣萬安今天上午出席公教軍警消後援會成立。圖／截自UDN直播

選戰倒數55天，台北市長選戰毒品議題攻防延燒。對於民進黨參選人沈伯洋針對毒品議題再下辯論戰帖，蔣萬安今受訪表示，「我立場非常清楚，我當市長，堅決反對毒品除罪化；也絕對不會接受、也不可能特定打造社區中心提供毒品；更不會將毒品和藥物化上等號。」

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對於沈伯洋的辯論戰帖，蔣萬安說，他跟沈委員的主張，是完全的不同，所以大家可以安心，「台北市政府做的就是查緝毒品、協助戒治，這從來不是二選一。」

蔣萬安今天上午出席公教軍警消後援會成立，現場凍蒜聲不斷，場面相當熱烈。對於毒品議題持續延燒，對手沈伯洋要求針對毒品議題辯論，蔣萬安今天也表達他對毒品政策的主張。蔣先重申，「我再次的強調，我支持美沙冬的療法，而且乾淨針具的政策」，甚至台北市政府這幾年全面加強包括查緝毒品，且防止毒品進入校園，而且相關成果非常亮眼。

蔣說，以今年為例，1到8月就查獲4000多件，送辦4000多人，北市查獲毒品的增長率也是六都第一。

「沈委員在這些事情上面的主張，當然他關心吸毒的孩子，我認為很好。」蔣萬安也表示，但是沈委員也千萬不要忘記，有很多奉公守法、沒有吸毒的民眾，卻因為別人毒品毒駕的關係，造成家庭的破損。

蔣說，舉例來講，每一次看到毒駕的事情，我們都非常的心痛，造成很多無辜的孩子、跟家庭受到傷害，我們也非常遺憾。所以他再次的強調，「我支持美沙冬的療法，而且乾淨針具的政策，我想這個立場非常的清楚」。同樣地，「我也要在這邊再次重申，我當市長堅決反對毒品除罪化，而且也絕對不會接受，也不可能特定打造一個社區中心來提供毒品，更不會將毒品和藥物化上等號」，這跟沈委員的主張是完全的不同。

蔣萬安說，所以這跟所謂「毒品只是藥」、或者要在「社區中心發放毒品」是完全不同的問題。沈委員應該好好面對他過去的主張，而且也希望不要再散播「毒品只是藥」這樣的一個訊息，這會讓很多的家長市民朋友憂慮而且誤解。

蔣再次強調，選舉其實只是一時的、但是反毒卻是不分黨派顏色、大家共同的目標跟方向。所以我當然也很歡迎沈委員能夠加入我們的行列，共同向毒品說不，堅決向毒品宣戰。當然也歡迎沈委員改變立場，加入我們一起做好相關的防治毒害工作。

蔣萬安說，台北市一定會有一場辯論，他也一定會參加，這點立場一定非常清楚。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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