【即時短評】江啟臣競總成立 民眾黨「不登台」的風波警示

國民黨台中市長參選人江啟臣的競選總部今成立，先前的民眾黨台中隊不登台風波，在澄清是「幕僚認知上的誤差」後，今仍全員上台力挺江啟臣。風波雖迅即落幕，但以江和樹的臉書夜裡數小時內即引起約3千人回應和約6百人留言可知，藍白合這條神經非常敏感，也得小心維護。

據江和樹說明過程是，原先安排由秘書長周榆修率黨籍立委和台中市6名黨議員參選人登台共襄盛舉，但昨晚卻臨時接獲周榆修電話，說是接到江幕僚通知，僅周榆修、陳清龍和他3人可以上台，他因此接著在臉書宣布民眾黨台中隊全員不出席。

據了解，誤會發生後，因江和樹發了臉書，江啟臣見事不宜拖，即親自打電話給民眾黨主席黃國昌和民眾黨立院黨團總召陳清龍溝通，也立即澄清了誤會，江和樹旋即再在臉書發出更新文，說明「主辦團隊稍早來電，確認民眾黨台中隊夥伴都能上台，台中隊將依最新安排出席。」

從此事可觀察到，藍白和的神經非常敏感，即便是一個溝通上的誤會，馬上就可以引起一陣不算小的風波和漣漪，而且是立即採取了動作。溝通對藍白而言，是再重要不過的事。

但另一層觀察是，江啟臣和民眾黨間的高層對話暢通，可以隨時拿起電話溝通，才得以讓風波在數小時的極短時間內就得以平息，藍白高層仍有互信基礎。

另一重點是，從周榆修今晨發言看來，民眾黨對盧秀燕8年的執政是肯定的，對於江啟臣未來順利接棒打造「旗艦城市」也是有所期待的。風波雖然發生，此風波或可視為是對藍白合再一次的檢視，但也足以警示，未來雙方要合作，敏感神經仍得雙方都小心維護。