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雲林同鄉後援會成立 張麗善力挺李四川：說話不浮誇、做事不推託

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）今出席雲林同鄉後援會成立活動，雲林縣長張麗善（右）特別北上力挺，盛讚李四川經驗與歷練兼具。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）今出席雲林同鄉後援會成立活動，雲林縣長張麗善（右）特別北上力挺，盛讚李四川經驗與歷練兼具。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今上午出席「我們都挺李四川」雲林同鄉後援會成立活動，雲林縣長張麗善特別北上力挺。張麗善細數李四川過往經歷，稱他「說話不浮誇、做事不推託，做人也不囂張」，更笑稱李四川過去在高雄支持「雲林女婿」韓國瑜，到台北又支持「雲林外孫」蔣萬安，與雲林淵源深厚，盼雲林鄉親團結支持李四川。

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李四川表示，感謝張麗善及雲林鄉親到場支持、鼓勵，雲林鄉親在新北約有七、八十萬人，約占新北人口五分之一，新北發展過程中，也有許多來自雲林同鄉的力量。他強調，自己一定會全力以赴，「接下侯友宜市長這一棒」，繼續為新北鄉親服務。

張麗善表示，雲林同鄉在新北人數眾多，長期以來也受到李四川照顧，李四川一路從台北縣、新北市服務至今，如今願意承擔參選新北市長的重任，雲林鄉親重情重義，也看重他的經驗與歷練，因此今天特別站出來表達支持。

張麗善也大力稱讚李四川的個性及工程背景，形容他為人誠懇實在，「說話不浮誇，做事不推託，甚至做人也不囂張」，不只有工程專業，也累積完整行政歷練，期待李四川能接棒帶領新北市繼續發展。

她還笑稱，李四川與雲林其實頗有淵源，過去擔任高雄市副市長時，支持「雲林女婿」韓國瑜；擔任台北市副市長時，又支持「雲林外孫」蔣萬安，因此這次輪到雲林同鄉站出來力挺李四川，希望他能順利當選新北市長。

李四川下午則將轉往板橋第一運動場參加「我們都挺李四川」大型造勢活動。由於鄰近海山高中今天舉行115年度自學進修普通型高中畢業程度學力鑑定考試，李四川受訪時強調，「孩子、學生的考試，絕對比選舉重要」。

李四川表示，下午各科考試期間，造勢活動將採取三項措施，包括「以揮旗代替吶喊、以鼓掌代替凍蒜」，並全程監控現場音量、隨時調整。他表示，競選團隊會針對相關管制做到最好，盡量避免活動影響考生。

張麗善 李四川 後援 2026九合一選舉 新北市選舉

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