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綠網軍洗版臉書2小時破10萬則 蔣萬安：這真的是府院黨的規模
台北市長選戰毒品議題攻防延燒。蔣萬安昨天臉書貼文被綠網軍瘋狂洗版，2小時湧10萬則留言。蔣萬安今受訪嘆台灣2300萬人，但過去曾有報導指「Theards脆」上面怎麼會有9000多萬個賬號？「這個才真的是府院黨整體的規模。」
選戰倒數55天，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天下午競選總部成立，包括賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁等出席，蔣今天被問到，是否覺得民進黨啟動府院黨「總統高規格」打這場台北市長選戰？
蔣用昨天綠網軍瘋狂洗版他臉書一事反嗆，蔣說，尊重每一個陣營相關選務規畫，但他想....這樣的規模，比方昨在留言區整個動員的狀況，「我想台灣2300萬人，但過去報導曾指『脆』上面怎麼會有9000多萬個賬號？我想這個才真的是府院黨整體的規模。」
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