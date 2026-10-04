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綠網軍洗版臉書2小時破10萬則 蔣萬安：這真的是府院黨的規模

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席公教軍警消後援會成立。圖／截自UDN直播
台北市長蔣萬安今天上午出席公教軍警消後援會成立。圖／截自UDN直播

台北市長選戰毒品議題攻防延燒。蔣萬安昨天臉書貼文被綠網軍瘋狂洗版，2小時湧10萬則留言。蔣萬安今受訪嘆台灣2300萬人，但過去曾有報導指「Theards脆」上面怎麼會有9000多萬個賬號？「這個才真的是府院黨整體的規模。」

2026九合一選舉

選戰倒數55天，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天下午競選總部成立，包括賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁等出席，蔣今天被問到，是否覺得民進黨啟動府院黨「總統高規格」打這場台北市長選戰？

蔣用昨天綠網軍瘋狂洗版他臉書一事反嗆，蔣說，尊重每一個陣營相關選務規畫，但他想....這樣的規模，比方昨在留言區整個動員的狀況，「我想台灣2300萬人，但過去報導曾指『脆』上面怎麼會有9000多萬個賬號？我想這個才真的是府院黨整體的規模。」

2026九合一選舉 蔣萬安 台北市選舉 網軍

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