挺沈伯洋昔日毒品政策主張 張景森提國際經驗酸蔣萬安亂打又亂說

民進黨台北市長參選人沈伯洋過去曾撰文建議建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助，讓「美沙冬療法」引發正、反論戰。行政院前政務委員張景森批評，台北市長蔣萬安先亂打，後亂答，最後為了硬拗只好亂說，蔣萬安團隊真的亂了。

沈伯洋在2014年前曾撰文提到，台灣可效仿其他國家建立社區中心，提供吸毒者乾淨針頭和美沙冬治療計畫。台北市長蔣萬安昨天晚間發文說，危險來自模糊毒品與藥物的界線，並呼籲不要拿美沙冬計畫遮掩，文章一出在網路引發熱議，截至4日上午10時，留言量累計35.2萬則。

對此，張景森在臉書指出，沈伯洋12年前的文章所述，當然可以討論，也可以反對，但這種主張並不驚世駭俗，過去他隨台北市前市長陳水扁赴歐洲訪問，參觀荷蘭紅燈區、大麻咖啡廳，接觸性產業、毒品背後的「減害」思維，這套思維後來也逐漸進入台灣公共政策。

他說，2005年，台灣已在台北市等4個縣市試辦清潔針具減害計畫，後來又全面推動美沙冬替代治療，到了沈伯洋寫文章的2014年，台灣推動減害政策將近10年，瑞士從1994年就開始醫療海洛因試驗；歐洲替代治療、乾淨針具、安全使用場所等減害政策，也早已實施多年。

他表示，所以沈講的不是什麼橫空出世的怪異論，而是歐洲某些國家行之有年的政策實踐。這種政策到底有效沒有效，可以做到什麼程度，適不適合台灣？當然可以辯論。但故意講成「政府怎麼可以在社區發毒品給大家吸？」這就叫亂打。

張景森接著說，有人翻出蔣萬安擔任立委時曾提案要求改善美沙冬替代治療及藥癮醫療，台北市也正在執行清潔針具等減害措施，於是蔣開始切割稱「我講的是美沙冬，他講的是毒品」、「醫療院所跟社區中心不一樣」、「美沙冬替代治療跟提供毒品、針頭不一樣」，具體做法和管制強度不同，但背後政策邏輯一脈相承。

他說，蔣萬安團隊若反對沈伯洋的主張，就拿出數據說明社會成本，才叫政策辯論，蔣團隊卻像鄉下阿婆到處宣傳「嚇死人了，沈伯洋要在社區提供毒品給毒蟲」，等發現自己以前也提案支持過類似的構想，再趕快說「我的可不一樣」。前面亂打，後面只好硬拗亂答。

張景森提到，蔣萬安補了一句「毒品是毒品，藥品是藥品，危險來自於模糊毒品跟藥物的界線」，但一種物質究竟被法律列為毒品，還是被醫療體系作為藥物使用，不是單靠化學分子決定。蔣萬安支持的美沙冬，就是受到嚴格管制的鴉片類藥物，可用來治療海洛因成癮。

他舉例，海洛因在街頭是毒品，在瑞士嚴格醫療管制下，diacetylmorphine卻可以成為治療少數重度成癮者的藥物。MDMA是「搖頭丸」常見的主要成分之一，而美國國防部目前甚至正在資助MDMA輔助心理治療PTSD的臨床試驗。LSD曾經是精神醫學研究的對象，後來因濫用而成為禁制毒品，今天又重新回到醫學研究。

他說，沈伯洋2014年講這些話時，歐洲已經實驗了20幾年，台灣也早就開始走向戒治、醫療與減害，後來連蔣萬安自己都提過美沙冬替代治療，結果經過12年，蔣萬安團隊竟然把舊文章翻出來包裝成驚世駭俗的「鼓勵吸毒」，大加撻伐，先亂打，後亂答，最後為了硬拗只好亂說，蔣萬安團隊真的亂了。

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