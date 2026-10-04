指沈伯洋推崇毒品除罪化 黃士修：別拿美沙冬療法偷換概念

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年談論毒品政策的文章近日再掀爭議，引發藍綠政策攻防。台北市長蔣萬安昨晚發文，呼籲沈伯洋「別拿美沙冬計畫遮掩」。核能流言終結者創辦人黃士修今天表示，沈伯洋刻意避開最具爭議的「毒品」與「社區」議題，將戰場轉向已有公衛共識的美沙冬替代療法與清潔針具政策，是在「偷換概念」。

黃士修在臉書發文表示，蔣萬安擔任立委期間曾提案「美沙冬替代治療計畫」，沈伯洋則稱相關政策早在前台北市長馬英九任內就已推動，引發青鳥洗板蔣萬安臉書。但他認為，沈伯洋2014年文章主張的是「社區中心提供吸毒者毒品」，以及「把毒品和藥品劃上等號」，蔣萬安要沈「不要拿美沙冬計畫遮掩」，沈伯洋卻塑造蔣萬安「現在反對美沙冬」自打臉，並把自己的主張從「提供毒品」偷換成「提供美沙冬」。

黃士修認為，蔣萬安支持「醫療院所戒治和減害」，無法正當化沈伯洋所主張的「社區中心提供毒品」。沈伯洋完全避開「毒品」與「社區」兩個最具爭議的關鍵字，將戰場轉移至已有公衛共識的「美沙冬」與「清潔針具」，這就是「偷換概念」。

黃士修說，回顧沈伯洋2014年文章，內容也充滿學術瑕疵。沈伯洋當時將毒品問題區分為A「嚴刑峻罰」、B「除罪化並提供協助」及C「尋找背後社會原因」等方向，黃士修認為這是「假三分法」。

沈伯洋在文章中批評新北市政府校園健檢驗尿措施，定調為「比A更噁爛」的階級迫害，把早期介入輔導，滑坡為剝奪生存權。不僅如此，沈伯洋也將馬英九政府寫成對毒品問題毫無作為，只會抓人去關，刻意忽略2005年因應愛滋病危機，早已大規模推行毒品減害計畫，包括提供清潔針具與美沙冬替代療法，而當年的總統就是陳水扁，行政院長則是蘇貞昌。

黃士修表示，沈伯洋的論述還偷埋假設，認為「毒品純粹是階級與經濟問題」（C政策），只要「實施除罪化，問題就能獲得解決」（B政策），但這裡的隱藏條件是，國家具備足夠的社會安全網與醫療資源，來接住這些人，而沈伯洋其實也意識到這些問題，所以文章才會補充「無奈我國相關法令與私人機構不足」。

黃士修說，自己喜歡讀經濟學，年輕時研究過此問題。當年減害與除罪化，在西方屬於顯學，沈伯洋跟風也不意外。這裡有一個交叉學科叫犯罪經濟學，自己正好感興趣，讀了不少經濟學家Gary Becker（芝加哥大學教授、諾貝爾獎經濟學獎）得主的文章，習慣使用第二層思考，並不完全認同除罪化的主張，無論從經濟學或犯罪學層面。

黃士修認為，學術界主流論點，忽略了誘因結構、交易成本、治理量能的實務問題。成癮性具備雙曲折現，除罪化又降低風險成本，反而容易導致邊際市場擴張。許多年過去，果然學術界與政策風向，發生了巨大的轉變與反思。1970至1990年代，俗稱反毒戰爭，以美國為主導的嚴刑峻罰，導致監獄爆滿，卻未解決毒品問題；2000至2010年代，犯罪學與公衛學者開始倡導，吸毒是醫療問題而非道德犯罪，台灣也在此時引進乾淨針具和美沙冬替代療法。

黃士修指出，2020年代至今，隨著芬太尼等新型毒品氾濫，學術界發現，若無綁定強制醫療介入與龐大社福資源，只會製造更大的災難。沈伯洋推崇的B「毒品除罪化」，在美國奧勒岡州得到慘痛教訓，且各國實務也驗證，若缺乏完善配套貿然除罪化，將導致社會治安崩潰。目前學術界的最新觀點，是醫療基礎建設必須先於法律除罪化。

黃士修批評，學者若只坐在研究室寫文章，抓幾篇論文就認為是真理，其實白費他的學術訓練。更別提無法與實務經驗結合，甚至不知道學術界論點早已修正。這種基礎的邏輯謬誤怎麼可以說沈是犯罪學博士的智商，「不要問我一個讀數學和物理的，怎麼會來碰經濟和法律，因為我有讀書，沈伯洋沒讀書或讀死書，枉為博士也是個草包。」

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