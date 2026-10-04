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沈伯洋舊文翻出遭指支持毒品合法化 藍小雞籲：人性底線不能丟

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年針對毒品的言論，遭藍營質疑把毒品合法化，國民黨議員參選人林揚庭直言，人性底線不能夠丟掉，若把毒品除罪化他會帶著鄉親抗爭到底。圖／林揚庭提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年針對毒品的言論，遭藍營質疑把毒品合法化，國民黨議員參選人林揚庭直言，人性底線不能夠丟掉，若把毒品除罪化他會帶著鄉親抗爭到底。圖／林揚庭提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年針對毒品的言論，提及「把毒品和藥品畫上等號」、「抗拒法律的言語力量」等論點，提出效仿他國提供毒癮者毒品與針頭，遭藍營質疑把毒品合法化。國民黨議員參選人林揚庭直言，以前接獲不少陳情毒蟲在社區造成困擾，呼籲人性底線不能夠丟掉，若把毒品除罪化他會帶著鄉親抗爭到底。

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林揚庭說，人性的底線不能夠丟掉，「毒品」兩個字是從政跟做人的紅線。居然有人會主張，要在社區發放毒品、針頭，還要把毒品除罪化，「一定會站出來，跟著我們鄉親一起出來抗爭到底，不要跟我扯什麼衛生局政策扯什麼針頭販賣機，士林北投沒有一個社區是在發這些髒東西」。

林揚庭表示，以前在父親台北市前議員林瑞圖服務處幫忙時，辦公室也接過選服案，鄉親因為社區有毒蟲，或是有群聚吸毒的現象，趕不走又怕出事，不論是毒蟲在家裡過世，還是出來造成社會威脅，都讓當時辦公室處理起來非常頭痛，再加上這幾年，毒駕頻傳，無辜的生命，甚至臨檢的警察都被撞死，很多時候看著電視新聞，都忍不住都會罵出來。

林揚庭強調，不管你是任何人，要把毒品合法化，或是要在家、的社區，要發放毒品要發放針頭，他都反對，讓這些毒蟲遠離社區、遠離孩子，努力都來不及了，請不要喊著人權，傷害家鄉及生活的這片土地。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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