沈伯洋曾提毒品等於藥品 李四川憂： 大人講得模糊 孩子就會認知混淆

首都之戰掀熱議，藍營猛攻民進黨台北市長參選人沈伯洋反毒立場，市長蔣萬安昨說，不要拿反毒開玩笑，沈伯洋下戰帖要辯論毒品政策。國民黨新北市長參選人李四川說，毒品就是毒品，對孩子，沒有第二種說法，對毒品零容忍，絕不讓毒品進校園，這是負責任的大人該做的事。

「說實在，毒品進到校園，是校園問題、社會問題，更是國安問題。」李四川說，這條底線不分朝野，大家都該站出來一起守，去年新北警方查獲販賣毒品給未成年人有92件。每一件背後，都是一個孩子、一個家。

李四川提到，新北市長侯友宜近年把校園毒品盯得很緊。但防毒不能只靠末端查緝。製造、販售、傳遞，只要是拿毒品去害孩子，就要用最嚴格的標準，依法重懲。標準要嚴，話更要講清楚，大人講得模糊，孩子就會認知混淆。

藍營質疑，沈伯洋2014年曾於「想想論壇」撰文，提出「把毒品和藥品畫上等號」、「抗拒法律的言語力量」等論點，提出效仿他國提供毒癮者毒品與針頭，藍營質疑核心思想實為「毒品除罪化」，這些昔日的主張被起底，引發藍綠隔空交鋒反毒政策。

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