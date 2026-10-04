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李四川今板一造勢碰上學力鑑定考 競辦推「三創新措施」降噪

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今將在板橋第一運動中心舉行大型造勢。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今將在板橋第一運動中心舉行大型造勢。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今下午將在板橋第一運動場舉行「我們都挺李四川」活動，適逢鄰近海山高中舉行115年度自學進修普通型高中畢業程度學力鑑定考試。李四川競選辦公室表示，為避免影響考生，各科考試期間將全面降低活動音量，並祭出「鼓掌替代凍蒜、揮旗替代歡呼、啟動降噪並全時監測」三項措施，兼顧造勢活動及學生考試品質。

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李四川競辦表示，儘管上午造勢活動尚未開始，為降低對考場的影響，活動場地上午不進行聲音測試，僅利用中午考試休息時間，進行必要的麥克風及音響測試。

競辦指出，測試及下午活動進行期間，也將派員至海山高中考場全程監測音量，並依現場監測狀況即時調整，下午各科考試期間則全面落實降低音量。

競辦表示，考試期間同步啟動「三創新措施」，包括以鼓掌替代高喊「凍蒜」、揮旗替代歡呼，以及啟動降噪並全時監測，希望在維持活動進行的同時，盡可能降低對考生的干擾。

此外，考試期間主持人僅進行必要串場及來賓介紹，活動現場大螢幕、跑馬燈也將持續顯示「考場考試中，降低音量並為學生加油」，提醒現場支持者配合。待下午考試全部結束後，活動現場才會調整音量。

李四川競辦表示，感謝支持者配合相關降噪措施，也盼共同維護學生考試品質。

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