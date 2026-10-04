李四川今板一造勢碰上學力鑑定考 競辦推「三創新措施」降噪

國民黨新北市長參選人李四川今下午將在板橋第一運動場舉行「我們都挺李四川」活動，適逢鄰近海山高中舉行115年度自學進修普通型高中畢業程度學力鑑定考試。李四川競選辦公室表示，為避免影響考生，各科考試期間將全面降低活動音量，並祭出「鼓掌替代凍蒜、揮旗替代歡呼、啟動降噪並全時監測」三項措施，兼顧造勢活動及學生考試品質。

李四川競辦表示，儘管上午造勢活動尚未開始，為降低對考場的影響，活動場地上午不進行聲音測試，僅利用中午考試休息時間，進行必要的麥克風及音響測試。

競辦指出，測試及下午活動進行期間，也將派員至海山高中考場全程監測音量，並依現場監測狀況即時調整，下午各科考試期間則全面落實降低音量。

競辦表示，考試期間同步啟動「三創新措施」，包括以鼓掌替代高喊「凍蒜」、揮旗替代歡呼，以及啟動降噪並全時監測，希望在維持活動進行的同時，盡可能降低對考生的干擾。

此外，考試期間主持人僅進行必要串場及來賓介紹，活動現場大螢幕、跑馬燈也將持續顯示「考場考試中，降低音量並為學生加油」，提醒現場支持者配合。待下午考試全部結束後，活動現場才會調整音量。

李四川競辦表示，感謝支持者配合相關降噪措施，也盼共同維護學生考試品質。