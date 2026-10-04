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控沈伯洋死不認錯 羅智強：拒投民進黨 別拿美沙冬混為一談

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委羅智強表示，沈伯洋死不認錯，堅持2014年主張在社區中心提供毒品給吸毒者是對的。聯合報系資料照
國民黨立委羅智強表示，沈伯洋死不認錯，堅持2014年主張在社區中心提供毒品給吸毒者是對的。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年談論毒品政策的文章掀爭議，引發藍綠攻防。國民黨立委羅智強今天表示，沈伯洋至今死不認錯，仍堅持當年主張在社區中心提供毒品給吸毒者是對的。他呼籲，若反對住家附近的社區中心提供毒品給吸毒者，台北市民及台灣人民就應拒絕投票給沈伯洋及民進黨。

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沈伯洋2014年以「撲馬」為名發表「柯震東震出我國毒品政策的爛瘡」一文，文內提及毒品問題有3種處理法：A毒品毒品非法化，抓起來鞭就對了；B將毒品除罪化，對有毒癮者予以協助，並對毒品管制；C尋找吸毒的社會原因，減少吸毒的個人動機，然後予以協助。

此外，文中也寫道，若B政策除罪化對某些人過於偏激，那台灣可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助。該文章被藍營翻出後，沈解釋當時自己所指的是美沙冬療法，蔣萬安則批評別拿美沙冬計畫遮掩，美沙冬跟毒品針頭施打不一樣。

羅智強今天在臉書發文表示，沈伯洋死不認錯，堅持2014年主張在社區中心提供毒品給吸毒者是對的，那問題就很簡單：反對在家旁邊的社區中心，提供毒品給吸毒者的台北市民、台灣人民，請拒絕投票給沈伯洋、民進黨，全民反毒流，救救下一代。

羅智強指出，在醫療院所提供替代戒毒的美沙冬，是醫療；在社區中心提供毒品給吸毒者，是沈伯洋自己的主張，根本是幫助和鼓勵吸毒，不要混為一談。最後，他也問民進黨新北市長參選人蘇巧慧，「要繼續『毒流慧聚』，為沈伯洋在社區中心提供毒品給吸毒者的主張背書嗎？」

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