柯志恩合體柯文哲、黃國昌 賴瑞隆酸：邊傷害高雄財政邊找人站台

民眾黨創黨主席柯文哲昨天與國民黨高雄市長參選人柯志恩合體輔選，談到高雄選情，柯文哲酸民進黨市長參選人賴瑞隆「太好打了」，賴瑞隆昨反批「兩柯」不了解高雄人關心什麼，柯志恩競辦今天反擊，稱市民不需護航包庇與喊口號，賴瑞隆一早受訪反駁，稱柯志恩話講的漂亮，心卻不在高雄，一邊傷害高雄預算，一邊找人站台，市民看得很清楚。

柯文哲、柯志恩昨天「雙柯」合體，柯文哲昨說，國民黨選戰方式打得太過沉悶，選舉不能只靠防守，賴瑞隆「太好打了」，建議柯志恩找黃國昌擔任競選總幹事，把賴瑞隆爭議「全部拿出來講一遍就好」。

賴瑞隆昨下午出席百工百業後援會成立大會時受訪，選舉不是好不好打的問題，人民要看得是如何延續高雄發展，顯然「兩柯」不了解高雄人關心什麼。

柯志恩競辦今天上午發聲，表示高雄市民確實要的是延續發展，但發展絕非靠護航包庇與喊口號，而是取決於政策專業、預算掌握與執行魄力，更須具備經得起檢驗的操守與格局。

柯志恩競辦說，賴瑞隆為攻擊柯志恩，造謠抹黑財劃法修法讓高雄「少200億」，但事實擺在眼前，實際上高雄每年分得的統籌分配稅款實質增加258億至270億元（116年度統籌款比115年增加258億元）。

柯競辦痛批，執政大咖昨天雲集港都「全黨救一人」，當總統只在意候選人會不會輸，卻看不見市民生活的難，這座城市的未來，豈能在派系的算計與盲目護航中被輕易揮霍？

對此，賴瑞隆今上午出席重陽敬老活動時，高聲反擊柯志恩競辦說法，賴瑞隆說，當初財劃法修法市長陳其邁都告訴柯志恩對高雄很不公平，最後卻讓台北增加400億、高雄損失200億，柯志恩「你為什麼傷害高雄，要選高雄市長的人，心為什麼不再高雄？」

賴瑞隆說，身為高雄的立委以及想要選高雄市長的人，如果心思沒有在高雄，如果沒有努力要彌平南北的差距，只是讓台北更大，讓高雄損失更多的話，高雄人不會支持這樣候選人。

柯志恩昨天與柯文哲合體，今天民眾黨市議員參選人林于凱成立競選總部，民眾黨主席黃國昌南下站台，柯志恩也受邀出席，昨天柯文哲還點名柯志恩可找黃國昌當競總總幹事。

賴瑞隆回應，柯志恩找誰來都尊重，關鍵是不要唱衰高雄，財劃法就是藍白合作修法，堅持修法，害高雄損失預算，與其找誰來站台，更應該去思考怎麼樣爭取高雄的建設、爭取高雄的預算，不然一邊傷害高雄的財政、傷害高雄的預算，一邊找人來站台，大家都看得很清楚。