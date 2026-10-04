蔣萬安戳破沈伯洋偷換概念 「請問要在哪設社區中心發放毒品？」

選戰倒數55天，台北市長選戰毒品議題攻防延燒。對於市長蔣萬安昨臉書被綠網軍瘋狂洗版，2小時湧10萬則留言。蔣萬安今再度重砲問沈伯洋不要偷換概念，蔣萬安點出沈伯洋12年前「想想論壇」發布的文章，蔣透露，昨天他也再特別看了一遍，「整篇文章沒有提到『美沙冬』三個字。」

蔣萬安今天也再直球對決問沈伯洋，「請問沈要在哪裡設置這樣的社區中心發放毒品？而且沈要提供施打什麼樣的毒品？」

蔣萬安今天上午出席公教軍警消後援會成立，對於毒品議題，蔣萬安說，他要再次強調，他一直支持美沙冬療法、也支持乾淨針具政策，但是也請沈委員不要轉移焦點，不要同偷換概念，沈過去主張要在社區中心發放毒品，「那請問他(沈伯洋)要在哪裡設置這樣的社區中心發放毒品？而且他要提供施打什麼樣的毒品？」

蔣萬安重申，他一直支持美沙冬療法、也支持乾淨針具政策，這也就是他在立委期間的提案，但這跟沈伯洋委員的主張，是一樣的嗎？看到沈委員主張是當時寫文章批判執政黨，當時的執政黨是國民黨、馬英九執政的做法，所以當時美沙冬療法有沒有在執行？有，2005年就開始。

蔣問沈伯洋，所以現在沈委員，說他主張當時批判馬政府的做法突然變成是「他在介紹這樣子的一個做法，大家不會覺得很奇怪嗎？」

蔣萬安再批，二方面，其實沈也特別提到就是當時批判整個執政黨的做法，那沈現在強調當時主張在社區中心提供毒品還有針具，其實那是美沙冬療法。但大家仔細看一下，美沙冬當時已經在做了，他又何必特別寫一篇文章，來批判當時馬政府已經在做的政策？

更何況，他所寫的文章，我昨天也在特別看了一遍，整篇文章沒有提到「美沙冬」三個字。所以這整件事情，其實他應該好好的清楚面對他自己過去的主張。再加上他當時反對新北市校園篩檢，現在又拿校園篩檢當成他反毒一個政策。

蔣萬安說，所以這中間的轉折到底是什麼？其實當然也歡迎沈委員他改變立場，加入我們一起做好相關的防治毒害工作。

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