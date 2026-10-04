力挺江啟臣 鄭麗文：不只2026、2028也要贏「中央地方一條心拚經濟」

國民黨台中市長參選人江啟臣今天成立競選總部，「禿子、漢子、燕子」，國民黨主席鄭麗文等人出席。鄭表示，國民黨創造了亞洲第一個民主共和國，創造民主與經濟奇蹟，但這2年在民進黨錯誤政策下，台灣被掏空；國民黨不只要贏2026，還要贏2028，中央地方一條心，拚經濟、拚和平。

鄭麗文上午9時45分許，在國民黨副主席李乾龍、蕭旭岑、台中市黨部主委蘇柏興等人陪同下進場，登台致詞。她表示，今天眾所周知的台灣精神、價值、傲視全球的民主、經濟奇蹟，以及護國神山，還有台中的隱形冠軍精密製造業、傳統產業，都是讓打響全世界的黃金招牌。

鄭麗文說，但這2年傳產苦不堪言，不久前江啟臣的競爭對手、民進黨台中市長參選人何欣純表示大里太平有6000家工廠關閉，很多傳產面臨無薪假的巨大壓力，為什麼？鄭強調，就是因為民進黨意識形態治國，只想搞鬥爭，不再拚經濟，兩岸政策偏激危險，撒大錢只顧「綠友友」。

鄭麗文表示，在民進黨中央政府亂搞的情況下，幸好有國民黨在地方執政，認真做事、努力打拚；賴清德總統內鬥、仇恨、分裂，不斷掏空台灣的民主基石與經濟成就，尤其是非核家園，導致台灣缺電，只能用廢發電；為了台灣與台中發展，年底公投一定要廢除非核家園。

鄭麗文喊話，錯誤的政策比貪汙更可怕，何況民進黨是錯誤政策加上貪汙，陷台灣於萬劫不復，要將台灣未來握在手中，今年選舉就從台中出發，保住台灣的命脈；不只今年選舉要贏，2028年也要贏，中央地方一條心，全力拚經濟、拚和平，台灣才有未來，拜託大家支持國民黨重返執政、28年藍天再現。