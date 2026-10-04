遭抹黑「不住台中住新店」? 胡志強：江啟臣是回家睡覺最多的立委

國民黨台中市長參選人江啟臣今日競選總部成立，前台中市長胡志強、前台中縣長陳庚金、廖了乙、黃仲生等人齊站台，打頭陣力挺江啟臣。胡志強表示，他當了13年台中市長，交給民進黨他不放心，呼籲全力支持江啟臣。

胡志強分享一個小故事，有次吃飯他問江啟臣「要娶老婆幾年？」江啟臣回答「要娶100年」。他說，綠營質疑江啟臣「不住豐原」，在台中地方「看不到人」，甚至諷刺他因跑選舉都沒有回家睡覺。但江啟臣最愛老婆，對老婆最忠心，是他看過回家睡覺最多的台中立委。

胡志強表示，他當了13年台中市長，交給民進黨他不放心，民進黨的表現如何？換了盧秀燕表現又如何？市民都知道，這次全力以赴讓江啟臣當選台中市長。

廖了乙、陳庚金共同呼籲民眾，這次選舉共同支持江啟臣。黃仲生也在工作人員攙扶下上台致詞，他稱讚江啟臣有學問、經歷豐富，讓江啟臣繼續接棒大台中。

江啟臣競總今天在西屯區惠來路、市政北一路交叉口廣場成立，上午9時不到，主辦單位宣布現場已經超過萬人，人手1支中華民國青天白日滿地紅旗，呼應即將到來的雙十國慶日，在一片「江啟臣凍蒜」聲中，揮舞成城整片國旗海。

前台中縣長黃仲生在工作人員攙扶下上台致詞，他稱讚江啟臣有學問、經歷豐富，讓江啟臣繼續接棒大台中。記者陳敬丰／攝影