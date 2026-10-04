民眾黨台中隊登江啟臣競總舞台 江和樹：最大誠意支持

民眾黨台中隊今在國民黨台中市長參選人江啟臣團隊解釋清楚誤會後，上午全員到齊力挺江啟臣，江和樹稍後發出聲明說「2026藍白必須合作、台中要贏」台中隊今天站在一起，不是為了個人，而是為了台中未來，也為了支持改革、期待政黨合作的廣大市民。

江和樹說，國民黨台中市長參選人江啟臣競選總部今日成立，民眾黨「民眾台中隊」全員到齊，以實際行動力挺江啟臣，展現台中藍白合作、共同為市民打拚的決心。

他說，民眾台中隊從來不是一個人的隊伍，而是一群在各選區努力、一起為台中打拚的夥伴。今天全員到齊，就是要讓大家看見，面對2026選戰，藍白必須合作、團隊必須團結，才能讓台中繼續進步、讓市民過更好的生活。

江和樹說，選舉難免有溝通上的落差，但只要彼此願意尊重、願意協調，事情就能圓滿完成。台中隊今天站在一起，不是為了個人，而是為了台中未來，也為了支持改革、期待政黨合作的廣大市民。

他說，江啟臣是有能力、有格局的好品牌，民眾台中隊會以最大誠意支持，也期待未來在市政建設、交通、育兒、長照與地方發展上，藍白能持續攜手合作。2026台中要贏，台灣也要贏。