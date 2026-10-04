江啟臣競總成立大會萬人到場 民眾黨昨「上台風波」今全員到場

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今天舉辦競選總部成立大會，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等「禿子、漢子、燕子」齊到場助陣。民眾黨昨爆出上台風波，稱議員參選人無法上台助陣，今全員到齊，表示會力挺江啟臣接棒。

江啟臣競總今天在西屯區惠來路、市政北一路交叉口廣場成立，上午9時不到，主辦單位宣布現場已經超過萬人，人手1支中華民國青天白日滿地紅旗，呼應即將到來的雙十國慶日，在一片「江啟臣凍蒜」聲中，揮舞成城整片國旗海。

民眾黨議員江和樹昨發文稱，民眾黨擬由秘書長周榆修、立院黨團總召陳清龍帶隊，6名議員參選人一起上台，沒想到卻接到江啟臣的幕僚通知，只有周榆修、陳清龍和江和樹可以上台，其他參選人不可以，令他非常遺憾；不過稍晚江和樹又更新，稱主辦團隊來電表示可以全部上台。

民眾黨今天在周榆修帶隊下，6名議員參選人齊齊到場，大會開始前便和台中市副市長鄭照新寒暄。周表示，昨天的風波單純是幕僚聯繫上的落差，今天還是全員到齊，力挺台中市政交給未來市長江啟臣，延續盧秀燕，打造幸福城市。

周榆修說，4年前大家用愛與感動選擇了帶來幸福的盧秀燕，4年後的今天，相信勇敢的台中人會繼續在幸福的基礎上，選擇一個能讓台中變成先進城市的市長；民眾黨台中隊全員到齊，一定會理性監督、全力支持市政。

國慶日將近，支持者準備青天白日滿地紅旗，高舉揮舞大喊「江啟臣凍蒜」。記者陳敬丰／攝影