「聯繫上的誤差」澄清 民眾黨台中隊上午全員登台「支持江啟臣市長」

民眾黨台中市議員江和樹昨晚一度貼文，表示取消原訂由秘書長周榆修和台中隊議員參選人一同出席國民黨台中市長參選人江啟臣今天競選總部成立大會。不過稍後在接獲江啟臣方連繫，確定是「幕僚認知上的誤差」今民眾黨市議員台中隊仍全員在周榆修帶領下參加江啟臣的競選總部成立大會。

據江和樹說，原先就說後由秘書長周榆修率台中市6名黨議員參選人共襄盛舉，但昨晚臨時接獲周榆修電話，說是接到江幕僚通知，僅3人可以上台，他因此接著宣布民眾黨台中隊全員不出席。不過現在誤會已經澄清，是幕僚的聯繫錯誤。

江和樹凌晨即在臉書上更新「更新：主辦團隊稍早來電，確認民眾黨台中隊夥伴都能上台，台中隊將依最新安排出席。」但上午仍不忘提醒說，江啟臣這個品牌很好，但是「幕僚要加強」。

周榆修上午帶著台中隊人員在江啟臣競選總部成立大會的舞台旁受訪，說明這是單純幕僚在聯繫上、認知上的的誤差，今天還是全員到齊，力挺台中市長參選人江啟臣延續盧秀燕市長幸福城市的市政。

他說，8年前我們用愛與感動選擇了帶給我們幸福的盧秀燕，8年後的今天我相信台中人會繼續在在幸福城市的基礎上選擇讓台中變成一個旗艦城市。民眾黨全員到齊，民眾黨台中隊包含陳清龍總召帶領所有的參選人未來一定會理性監督市政、全力支持市政，也支持江啟臣市長。