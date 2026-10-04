揭美沙冬療法起源為降低愛滋病感染 陳菁徽批沈伯洋果然認知作戰專家

民進黨台北市長參選人沈伯洋說，「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助」，讓「美沙冬療法」引發正、反論戰。醫師出身的國民黨立委陳菁徽今天表示，當初推動美沙冬療法是為了降低愛滋病感染，卻被沈伯洋歪曲成給吸毒者毒品跟乾淨針頭，沈伯洋果然是認知作戰專家。

陳菁徽說，沈伯洋說美沙冬替代療法與清潔針具計畫，最早開始做的是前台北市長馬英九，那就把政策的歷史背景好好理清楚、講明白。

陳菁徽指出，美沙冬替代療法與清潔針具計畫當時是在日前總統陳水扁任內推動的。2005年中央推動「毒品病患愛滋減害試辦計畫」，由衛生署辦理。當時的歷史背景，是因為注射藥癮者因共用針具等行為，造成愛滋病毒感染快速增加，政府必須介入，降低感染風險。

陳菁徽說，但沈伯洋文章說的是「毒品除罪化，對有毒癮者予以協助，並對毒品管制」，如果毒品除罪化對某些人過於偏激，那就要給吸毒者毒品與針頭，並給予相關協助。這與當時為了降低愛滋病毒感染而選擇執行美沙冬替代療法與清潔針具計畫，根本截然不同，如今卻被沈伯洋惡意扭曲，請問這不是歪理什麼才是歪理？

陳菁徽痛批，沈伯洋果然是認知作戰的專家，擔任立委不曾關心毒品防治，現在又一副戰狼要找蔣萬安辯論。如果沈伯洋那麼在意毒品防治，應該在總質詢期間，去質詢行政院長卓榮泰、去要求內政部加強毒品查緝、去監督衛福部毒癮防治的議題。

陳菁徽說，沈伯洋擔任立委期間對毒品防治議題零質詢、零法案，直到參選台北市長後才開始對毒品議題提出看法，根本是為選舉而生的政客。沈伯洋扯的地方，不只是說出「提供吸毒者毒品」，更扯的是，沈伯洋擔任立法委員之來，兩年多根本不關心毒品防治，針對毒品防治議題零質詢、零法案。

陳菁徽指出，先用數據來看，民進黨執政10年，台灣毒品情形到底有沒有改善。根據統計自2006至2025年，毒品查獲量從1992公斤上升至1萬8263公斤，而新收偵查毒品案件則是從7萬6068件上升至9萬0741件。更不用說近期的毒駕、喪屍煙彈案件層出不窮，讓台灣社會如此動盪不安。

陳菁徽說，既然台灣毒品問題越來越嚴重，身為立法委員的沈伯洋，到底有沒有好好監督民進黨政府？到底有沒有在立法院對衛福部、內政部甚至行政院長卓榮泰提出任何有關毒品、毒駕、喪屍煙彈等相關議題的質詢？答案是零，一次都沒有。

陳菁徽提到，自沈伯洋上任立委以來，從未對中央政府官員提出一次有關毒品的議題質詢，為因為他都在搞大罷免。如果有人去問他，為什麼都沒有質詢，沈伯洋應該會說「因為我是國防外交的委員……」既然如此，法案總該有提吧？結果也是零，沒有主提任何一個與毒品防制相關的法案。

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