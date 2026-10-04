快訊

蔣萬安戳破沈伯洋偷換概念 「請問要在哪設社區中心發放毒品？」

陸軍實戰訓練「炸橋」阻敵 特戰引入美軍精準爆破技術

大退休潮／50歲主力教師提前退場 「誰來接班」成新危機

聽新聞
0:00 / 0:00

毒品攻防蔣萬安臉書遭洗版 她問沈伯洋：10萬留言淹沒不了白紙黑字

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）昨天出席台北市議員林亮君的聯合競選總部成立大會。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）昨天出席台北市議員林亮君的聯合競選總部成立大會。記者林伯東／攝影

選戰倒數55天，民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年針對毒品的言論，遭到藍營質疑，台北市長蔣萬安昨晚在臉書貼文表達立場，發文不久隨即遭到網軍瘋狂洗版，2小時湧入10萬則留言。國民黨北市議員柳采葳反擊，「十萬留言淹沒不了白紙黑字！沈伯洋欠市民一個說明。」

2026九合一選舉

柳采葳說，蔣萬安一問沈伯洋反毒立場，留言區兩小時竟然灌進超過10萬則留言！昨天晚上真的讓她大開眼界。

柳說，蔣萬安市長不過就是公開問沈伯洋，你過去曾經主張「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，現在你要選台北市長了，那就請你清清楚楚告訴台北市民，這個主張你現在還認不認？結果沈伯洋還沒把問題講清楚，蔣萬安的臉書留言區先「炸」了！

「短短兩個多小時，超過10萬則留言湧入，大量帳號不斷重複洗類似問題。」柳說，這種驚人的動員速度，她看了都嚇一跳。到底是蔣萬安問到什麼不能問的問題，還是捅到馬蜂窩了嗎？

柳采葳問，更奇怪的是，大家拚命洗「美沙冬」、「清潔針具」，但蔣萬安真正問沈伯洋的問題其實非常簡單，你當年寫下「社區中心提供吸毒者毒品與乾淨針頭」，現在還認不認？請不要移花接木。

柳問，「提供清潔針具」跟「提供毒品」是兩件事情；「醫療戒治」跟「在社區中心提供毒品供吸毒者使用」也是兩件事情。現在最荒謬的是，沈伯洋自己過去寫下來的主張不正面回答，外圍卻突然出現排山倒海的留言，拚命把問題洗成「蔣萬安不懂美沙冬」、「蔣萬安不知道清潔針具」。

「奇怪，沈伯洋是沒有嘴巴嗎？」柳采葳說，既然沈伯洋認為自己當年的理念完全正確，那就大大方方講清楚，第一，你現在還支不支持由社區中心「提供毒品」給吸毒者？第二，如果支持，請告訴台北市民，這樣的社區中心要設在哪裡？第三，如果現在不支持，那也請坦白告訴大家，你的立場已經改變，就這麼簡單。

柳說，不要一邊說自己最會「破解認知作戰」，結果輪到自己的立場被檢驗，就用十萬則留言把真正的問題淹掉。反毒政策可以辯論，減害政策也可以討論，但想選台北市長的人，至少要有勇氣為自己寫過的每一句政策主張負責。「網路聲量再大，也洗不掉白紙黑字。十萬則留言可以洗版，但洗不掉沈伯洋欠台北市民的這個答案。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蔣萬安 沈伯洋 毒品 2026九合一選舉 臉書 柳采葳 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔣萬安臉書駁沈伯洋「社區中心發毒品與針頭」 2小時驚湧逾10萬則留言

沈伯洋向蔣萬安下辯論戰帖 殷瑋：社區中心發毒品要「洋逃」到何時？

臉書留言破30萬！蔣萬安稱反毒沒有模糊空間 沈伯洋嗆汙名化第一線

楊植斗大戰沈伯洋「我問了A，他連B都不敢答」 諷只能騙青鳥

相關新聞

蔣萬安戳破沈伯洋偷換概念 「請問要在哪設社區中心發放毒品？」

選戰倒數55天，台北市長選戰毒品議題攻防延燒。對於市長蔣萬安昨臉書被綠網軍瘋狂洗版，2小時湧10萬則留言。蔣萬安今再度重砲問沈伯洋不要偷換概念，蔣萬安點出沈伯洋12年前「想想論壇」發布的文章，蔣透露，昨天他也再特別看了一遍，「整篇文章沒有提到『美沙冬』三個字。」

柯志恩合體柯文哲、黃國昌 賴瑞隆酸：邊傷害高雄財政邊找人站台

民眾黨創黨主席柯文哲昨天與國民黨高雄市長參選人柯志恩合體輔選，談到高雄選情，柯文哲酸民進黨市長參選人賴瑞隆「太好打了」，賴瑞隆昨反批「兩柯」不了解高雄人關心什麼，柯志恩競辦今天反擊，稱市民不需護航包庇與喊口號，賴瑞隆一早受訪反駁，稱柯志恩話講的漂亮，心卻不在高雄，一邊傷害高雄預算，一邊找人站台，市民看得很清楚。

力挺江啟臣 鄭麗文：不只2026、2028也要贏「中央地方一條心拚經濟」

國民黨台中市長參選人江啟臣今天成立競選總部，「禿子、漢子、燕子」，國民黨主席鄭麗文等人出席。鄭表示，國民黨創造了亞洲第一個民主共和國，創造民主與經濟奇蹟，但這2年在民進黨錯誤政策下，台灣被掏空；國民黨不只要贏2026，還要贏2028，中央地方一條心，拚經濟、拚和平。

江啟臣競總成立大會萬人到場 民眾黨昨「上台風波」今全員到場

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今天舉辦競選總部成立大會，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等「禿子、漢子、燕子」齊到場助陣。民眾黨昨爆出上台風波，稱議員參選人無法上台助陣，今全員到齊，表示會力挺江啟臣接棒。

揭美沙冬療法起源為降低愛滋病感染 陳菁徽批沈伯洋果然認知作戰專家

民進黨台北市長參選人沈伯洋說，「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助」，讓「美沙冬療法」引發正、反論戰。醫師出身的國民黨立委陳菁徽今天表示，當初推動美沙冬療法是為了降低愛滋病感染，卻被沈伯洋歪曲成給吸毒者毒品跟乾淨針頭，沈伯洋果然是認知作戰專家。

臉書留言破30萬！蔣萬安稱反毒沒有模糊空間 沈伯洋嗆汙名化第一線

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年一篇談毒品的文章近期被藍營翻出，質疑其立場。台北市長蔣萬安臉書發文強調「反毒沒有模糊空間」，貼文僅11小時留言突破32萬則，但也有網友怒嗆蔣造謠更指控意見不同就被刪留言。沈今到草埔市場掃街表示，蔣的言論汙名化第一線，把北市府現行措施拿來做政治攻防，把意見不同打成網軍，非常可惜且沒有必要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。