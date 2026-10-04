毒品攻防蔣萬安臉書遭洗版 她問沈伯洋：10萬留言淹沒不了白紙黑字

選戰倒數55天，民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年針對毒品的言論，遭到藍營質疑，台北市長蔣萬安昨晚在臉書貼文表達立場，發文不久隨即遭到網軍瘋狂洗版，2小時湧入10萬則留言。國民黨北市議員柳采葳反擊，「十萬留言淹沒不了白紙黑字！沈伯洋欠市民一個說明。」

柳采葳說，蔣萬安一問沈伯洋反毒立場，留言區兩小時竟然灌進超過10萬則留言！昨天晚上真的讓她大開眼界。

柳說，蔣萬安市長不過就是公開問沈伯洋，你過去曾經主張「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，現在你要選台北市長了，那就請你清清楚楚告訴台北市民，這個主張你現在還認不認？結果沈伯洋還沒把問題講清楚，蔣萬安的臉書留言區先「炸」了！

「短短兩個多小時，超過10萬則留言湧入，大量帳號不斷重複洗類似問題。」柳說，這種驚人的動員速度，她看了都嚇一跳。到底是蔣萬安問到什麼不能問的問題，還是捅到馬蜂窩了嗎？

柳采葳問，更奇怪的是，大家拚命洗「美沙冬」、「清潔針具」，但蔣萬安真正問沈伯洋的問題其實非常簡單，你當年寫下「社區中心提供吸毒者毒品與乾淨針頭」，現在還認不認？請不要移花接木。

柳問，「提供清潔針具」跟「提供毒品」是兩件事情；「醫療戒治」跟「在社區中心提供毒品供吸毒者使用」也是兩件事情。現在最荒謬的是，沈伯洋自己過去寫下來的主張不正面回答，外圍卻突然出現排山倒海的留言，拚命把問題洗成「蔣萬安不懂美沙冬」、「蔣萬安不知道清潔針具」。

「奇怪，沈伯洋是沒有嘴巴嗎？」柳采葳說，既然沈伯洋認為自己當年的理念完全正確，那就大大方方講清楚，第一，你現在還支不支持由社區中心「提供毒品」給吸毒者？第二，如果支持，請告訴台北市民，這樣的社區中心要設在哪裡？第三，如果現在不支持，那也請坦白告訴大家，你的立場已經改變，就這麼簡單。

柳說，不要一邊說自己最會「破解認知作戰」，結果輪到自己的立場被檢驗，就用十萬則留言把真正的問題淹掉。反毒政策可以辯論，減害政策也可以討論，但想選台北市長的人，至少要有勇氣為自己寫過的每一句政策主張負責。「網路聲量再大，也洗不掉白紙黑字。十萬則留言可以洗版，但洗不掉沈伯洋欠台北市民的這個答案。」

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