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臉書留言破30萬！蔣萬安稱反毒沒有模糊空間 沈伯洋嗆汙名化第一線

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年一篇談毒品的文章近期被藍營翻出，質疑其立場。台北市長蔣萬安臉書發文強調「反毒沒有模糊空間」，貼文僅11小時留言突破32萬則，但也有網友怒嗆蔣造謠，沈今到草埔市場掃街表示，蔣的言論汙名化第一線，把北市府現行措施拿來做政治攻防，把意見不同打成網軍，非常可惜且沒有必要。記者洪子凱／翻攝
民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年一篇談毒品的文章近期被藍營翻出，質疑其立場。台北市長蔣萬安臉書發文強調「反毒沒有模糊空間」，貼文僅11小時留言突破32萬則，但也有網友怒嗆蔣造謠，沈今到草埔市場掃街表示，蔣的言論汙名化第一線，把北市府現行措施拿來做政治攻防，把意見不同打成網軍，非常可惜且沒有必要。記者洪子凱／翻攝

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年一篇談毒品的文章近期被藍營翻出，質疑其立場。台北市長蔣萬安臉書發文強調「反毒沒有模糊空間」，貼文僅11小時留言突破32萬則，但也有網友怒嗆蔣造謠更指控意見不同就被刪留言。沈今到草埔市場掃街表示，蔣的言論汙名化第一線，把北市府現行措施拿來做政治攻防，把意見不同打成網軍，非常可惜且沒有必要。

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沈伯洋2014年曾於「想想論壇」撰文，提出「把毒品和藥品畫上等號」、「抗拒法律的言語力量」等論點，提出效仿他國提供毒癮者毒品與針頭，藍營質疑核心思想實為「毒品除罪化」，蔣萬安昨晚臉書也發文，強調「反毒沒有模糊空間，禁止毒品進入校園社區，是必須堅守的紅線。」但卻有網友翻出2021年其擔任立委「美沙冬替代治療用於海洛因成癮戒治」提案質疑雙標。

沈伯洋表示，昨晚如同白晝之夜很多網友睡不著，把第一線在做的事直接拿來做政治攻防，很多第一線醫療、矯治人員等都感到非常憤怒，蔣萬安過去在衛環委員會對這些事是了解的，「身邊的人來打這個題目有點害到他」但也是剛好讓大家正視第一線人員的辛苦。

沈伯洋說，當年他的發文是在介紹世界各國毒品減害的措施，他介紹的措施，還是台北市政府現在正在做的美沙冬療法，他也批評現在台北市政府現行的措施有什麼問題，他想講的是校園現在又有新興毒品氾濫，應該要怎麼做，保護小孩子、做減害，結果竟然拿這件事做政治攻防十分可惜。

沈伯洋強調，當年至今立場沒有改變，十幾年前的想法跟現在沒有太大的差別，美沙冬一直是很重要、也是世界知名的減害做法，且行之有年，如果有其他更好的做法可一起討論，但不要用這種抹黑方式，且越來越多新興毒品要測的難度也增加，但最主要的目標，就是要能夠把吸毒找出來讓醫療資源趕快介入。

而昨天蔣萬安在臉書發文「反毒沒有模糊空間」，引發許多網友湧入怒灌臉書更疑似刪留言，競辦更稱沈伯洋無法面對過去自己的主張，留言區忙了起來怒嗆，「經費在燃燒，真是辛苦了」。沈伯洋表示，這是對第一線汙名化，且把意見跟他們不同的人一律打成網軍，非常可惜且沒有必要，台北市民的眼睛越來越清楚，大家越來越會停、看、聽，發現根本是蔣在亂講，才有這樣的憤怒。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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