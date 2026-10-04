沈伯洋向蔣萬安下辯論戰帖 殷瑋：社區中心發毒品要「洋逃」到何時？

民進黨台北市長參選人沈伯洋隔空與藍營互槓毒品立場，昨更在社群發文蔣萬安下戰帖。北市研考會主委殷瑋在臉書提出三點反擊表示，建議沈找人對話之前，自己先釐清這些事。

殷瑋問沈伯洋，第一，「社區中心發毒品」的主張，至今完全不敢回應，洋逃要逃到何時？第二「毒品只是藥」，這五個字，你白紙黑字寫下的；既然這麼想捍衛自己，什麼時候要大聲在鏡頭前說出來給所有市民聽？第三，對於吸毒者，「政府官員不要延續懲罰的動作」，講這話的人，你防什麼毒？反什麼毒？應該清楚說給大家聽。

殷瑋在臉書表示，沈伯洋在「想想論壇」發布文章，說出他對於毒品的三大主張：一、毒品只是藥。沈伯洋說，為了抵抗「針對毒品的話語」，「首先，把毒品和藥品畫上等號吧！」他認為，我們要「正視毒品只是藥（Drugs）」。殷瑋說，對沈伯洋來說，毒品只不過是一種藥而已，毒品和藥品是可以劃上等號的。

殷瑋提出沈第二個主張，不要懲罰吸毒。依沈伯洋的文章顯露出的立場，「毒品除罪化」比「毒品非法化」好，至少不要繼續懲罰吸毒者。在文章中，他列出了三種政策選項，A是「毒品非法化」，B是「毒品除罪化」，C是「尋找吸毒的社會原因，減少吸毒的個人動機」。那在毒品的非法化與除罪化之間，沈伯洋選什麼？他說，「毒品非法化」這個A政策，「是最差勁的政策」；政府官員應該怎麼做？「至少不要延續排除與懲罰的動作」。

殷瑋指出沈第三個主張，社區中心發毒品。殷表示，沈伯洋說：「如果B政策的除罪化對某些人過於偏激，那麼台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」。這是很具體的政策主張：在社區中心，提供毒品與針頭。

殷瑋問，簡單和台北市民一起思考三個問題：你認為毒品只是藥嗎？你認為毒品要除罪化且吸毒者不應被懲罰嗎？你認為社區中心要來發毒品嗎？

殷瑋說，面對這些問題，沈伯洋昨天給出了第一波回應。第一，沈說「毒品跟藥品，英文都叫做drug，只有一個音節而已，請楊植斗（質疑此事的議員）回去稍微看一下。」殷瑋問，這莫名所以的回應，「你覺得毒品跟藥品是劃上等號的，大聲說出來嘛。」所以，粉絲跟電扇，英文都叫做fan，你會說你的粉絲是電扇嗎？「熊」跟「忍受」，英文都叫做bear，所以就要忍受黑熊嗎？

殷瑋說，第二，沈稱「美沙冬療法是實務上正在使用的療法，所以請他google就是開啟google.com.tw輸入美沙冬。」前面扯什麼「這個英文字只有一個音節」，就已經夠看不起人了，現在連google都一副手把手教的樣子，完全是個居高臨下的說教男嘴臉。

殷瑋說，更重要的是，所說的美沙冬是口服藥，跟你文章中所說的「社區中心發針頭與毒品」完全不一樣，想打人臉卻被打臉，想裝專業卻大落漆。

殷瑋說，第三，沈：「要戒毒的方式有很多，所以我有介紹各式各樣不同戒毒的方式，這個請問有什麼問題嗎？」殷瑋說，有，因為沈的文章不是在介紹各式各樣不同戒毒的方式，沈說了毒品刑罰是最差勁的方式，而政府應該做到至少不要懲罰吸毒者。這不只是介紹，這根本是選邊。而且你還選了台灣主流民意的對立面。

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