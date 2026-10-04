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昨是今非…游淑慧提毒品立場3問沈伯洋：改人設改主張打臉「沈撲馬」

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蔣萬安太座幫三寶剪髮反遭扣3大罪名…游淑慧嘆：欲加之罪何患無辭？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
年底選戰倒數，台北市長蔣萬安日前出席「美業大聯盟交流餐會」提到太太有美髮丙級執照，現在三個小孩都由太太剪髮，卻反遭質疑「等於在說專業不重要？」國民黨議員游淑慧嘆「欲加之罪，何患無辭？」聯合報系資料照
年底選戰倒數，台北市長蔣萬安日前出席「美業大聯盟交流餐會」提到太太有美髮丙級執照，現在三個小孩都由太太剪髮，卻反遭質疑「等於在說專業不重要？」國民黨議員游淑慧嘆「欲加之罪，何患無辭？」聯合報系資料照

年底選戰倒數，台北市長蔣萬安日前出席「美業大聯盟交流餐會」提到太太有美髮丙級執照，現在三個小孩都由太太剪髮，卻反遭質疑「等於在說專業不重要？」國民黨議員游淑慧嘆「欲加之罪，何患無辭？」

2026九合一選舉

游說，生活選擇卻被政治定罪？2026再次掀起大罷免文革鬥爭之風？「一場選舉裡，本來就有不同立場、不同支持的人。支持誰、反對誰，都很正常」，不能因為不喜歡一個人，就連他太太幫孩子剪頭髮都能被羅列成罪狀。「欲加之罪，何患無辭」，政治可以有立場，但如果每一件生活小事，都因為自己的政治立場，就百般去羅織他人罪名，台北將成為恐懼城市，連媽媽幫孩子剪頭髮都是罪？

游淑慧在臉書表示，蔣萬安日前在美業餐會提到，太太平常會幫三個孩子剪頭髮。一個媽媽幫自己的孩子剪頭髮，在一般家庭裡，再正常不過，何況媽媽還有美髮丙級執照，原本是美談一樁。結果卻有所謂美髮師跳出扣上三大罪：「不尊重美髮專業」、「不重視美感」，甚至被延伸成可能影響美業消費，然後特定媒體配合大做文章。

「我真的不太懂，我自己也會去藥妝店買染髮劑，自己染頭髮；也會自己買化妝品，簡單化妝。」游說，這些事情，一般人不是都會做嗎？難道自己染髮，就是不尊重美髮專業？

自己化妝，就是不尊重美妝專業？沒有每一次都花錢找專業服務，就是不重視美感發展、影響美業消費？照這個邏輯，她還去學烹飪，喜歡自己在家煮飯，是不是不尊重餐飲業？

游嘆，把一件再普通不過的家庭日常，一路上綱成「不尊重專業」、「不重視美感」、「影響產業」，是不是已經失去比例？

這次2026年的選戰，儼然大罷免翻版的人格毀滅、文革鬥爭；不同的是，這次沈伯洋委員改扮演溫暖人設，而民進黨的民代、綠媒、青鳥和支持者則繼續操作鋪天蓋地的鬥爭抹黑？

2026九合一選舉 蔣萬安 游淑慧 剪髮 台北市選舉

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