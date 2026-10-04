昨是今非…游淑慧提毒品立場3問沈伯洋：改人設改主張打臉「沈撲馬」

民進黨台北市長參選人沈伯洋被國民黨北市議員楊植斗挖出12年前曾說「把毒品和藥品劃上等號」的說法後，國民黨議員游淑慧再問沈伯洋「昨是今非？沈伯洋打臉沈撲馬？」游淑慧也問，2014沈撲馬批判校園毒品篩檢、將毒品除罪化列為政策選項；但2026沈伯洋主張導入篩檢、斷來源？

「政策可以改變，觀念也可以隨時間修正。」游淑慧再問，沈撲馬為了這場選舉改了髮型，改了人設， 也改了主張...，改頭換面後的沈伯洋，還有多少真實？

游淑慧說，沈伯洋近日談校園反毒，提出「斷來源、生活技能課程、導入篩檢、SBIRT醫療轉介」四招。但她想請沈伯洋先回答一個很單純的問題：「2014年的沈撲馬，和2026年的沈伯洋，對校園毒品篩檢的標準為何大改變？」

游說，2014 年 9 月 1 日沈以「撲馬」名義發表的文章，討論柯震東吸毒事件。當時新北市提出，希望針對高中以下學生，在健康檢查中增加毒品尿液篩檢，並針對有疑慮學生進行檢測。結果沈撲馬當時對這種做法，提出強烈質疑，認為可能在校園中先建立「犯罪嫌疑者」印象，讓特定學生被標籤、被排除。

游說，甚至在同一篇文章中，沈將以刑罰為核心的毒品政策列為最不理想的選項，主張毒品政策應該走向醫療、社會支持，甚至除罪化，並曾寫下「把毒品和藥品劃上等號吧」。但12年後，換成另一個髮型改變的沈伯洋在競選台北市長，結果提出的校園反毒政策，其中一招卻叫做「導入篩檢」。

游淑慧問，所以沈撲馬講的和沈伯洋講的，那一個才是真的？

第一，2014年撲馬反對的校園篩檢，和2026年伯洋主張的「導入篩檢」，差別到底在哪裡？是篩檢對象不同？程序不同？還是他對校園篩檢的立場已經改變？

第二，游問，他今天所謂的「導入篩檢」，究竟要篩誰？全面篩檢？高風險學生？還是特定人員？採尿液、唾液，還是其他方式？誰來認定「高風險」？家長要不要同意？學生個資如何保障？「不是只有選舉改人設，過去的言行主張，也該講清楚。」

游淑慧說，第三，更現實的問題是：這四招到底有多少是新的？

現行教育部早已有「特定人員尿液篩檢及輔導作業要點」，篩檢、春暉小組輔導、轉介醫療都已經存在；目前中央第三期新世代反毒策略，也已明列特定人員尿篩、輔導及轉介。所以「篩檢、輔導、轉介」把中央的措施抄來當自己政見，那新增、屬於自己想法的的是哪一部分？

「反毒不是四個名詞排在一起，就是新政策。」游說，過去對毒品刑罰化與校園篩檢提出非常鮮明的反對和批判的沈伯洋，今天要競選市長，更有責任把兩種截然不同的自己說清楚。

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