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昨是今非…游淑慧提毒品立場3問沈伯洋：改人設改主張打臉「沈撲馬」

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昨是今非…游淑慧提毒品立場3問沈伯洋：改人設改主張打臉「沈撲馬」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧日前到三峽清水祖師廟拜票。聯合報系資料照
台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧日前到三峽清水祖師廟拜票。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋被國民黨北市議員楊植斗挖出12年前曾說「把毒品和藥品劃上等號」的說法後，國民黨議員游淑慧再問沈伯洋「昨是今非？沈伯洋打臉沈撲馬？」游淑慧也問，2014沈撲馬批判校園毒品篩檢、將毒品除罪化列為政策選項；但2026沈伯洋主張導入篩檢、斷來源？

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「政策可以改變，觀念也可以隨時間修正。」游淑慧再問，沈撲馬為了這場選舉改了髮型，改了人設， 也改了主張...，改頭換面後的沈伯洋，還有多少真實？

游淑慧說，沈伯洋近日談校園反毒，提出「斷來源、生活技能課程、導入篩檢、SBIRT醫療轉介」四招。但她想請沈伯洋先回答一個很單純的問題：「2014年的沈撲馬，和2026年的沈伯洋，對校園毒品篩檢的標準為何大改變？」

游說，2014 年 9 月 1 日沈以「撲馬」名義發表的文章，討論柯震東吸毒事件。當時新北市提出，希望針對高中以下學生，在健康檢查中增加毒品尿液篩檢，並針對有疑慮學生進行檢測。結果沈撲馬當時對這種做法，提出強烈質疑，認為可能在校園中先建立「犯罪嫌疑者」印象，讓特定學生被標籤、被排除。

游說，甚至在同一篇文章中，沈將以刑罰為核心的毒品政策列為最不理想的選項，主張毒品政策應該走向醫療、社會支持，甚至除罪化，並曾寫下「把毒品和藥品劃上等號吧」。但12年後，換成另一個髮型改變的沈伯洋在競選台北市長，結果提出的校園反毒政策，其中一招卻叫做「導入篩檢」。

游淑慧問，所以沈撲馬講的和沈伯洋講的，那一個才是真的？

第一，2014年撲馬反對的校園篩檢，和2026年伯洋主張的「導入篩檢」，差別到底在哪裡？是篩檢對象不同？程序不同？還是他對校園篩檢的立場已經改變？

第二，游問，他今天所謂的「導入篩檢」，究竟要篩誰？全面篩檢？高風險學生？還是特定人員？採尿液、唾液，還是其他方式？誰來認定「高風險」？家長要不要同意？學生個資如何保障？「不是只有選舉改人設，過去的言行主張，也該講清楚。」

游淑慧說，第三，更現實的問題是：這四招到底有多少是新的？

現行教育部早已有「特定人員尿液篩檢及輔導作業要點」，篩檢、春暉小組輔導、轉介醫療都已經存在；目前中央第三期新世代反毒策略，也已明列特定人員尿篩、輔導及轉介。所以「篩檢、輔導、轉介」把中央的措施抄來當自己政見，那新增、屬於自己想法的的是哪一部分？

「反毒不是四個名詞排在一起，就是新政策。」游說，過去對毒品刑罰化與校園篩檢提出非常鮮明的反對和批判的沈伯洋，今天要競選市長，更有責任把兩種截然不同的自己說清楚。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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